Câmara de BH aprova regulamentação de transporte em motos por aplicativo

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em segundo turno, na tarde desta segunda-feira (15/12), o Projeto de Lei (PL) 19/2025, que regula o transporte de passageiros em motos por aplicativo. De autoria do vereador Pablo Almeida (PL), o texto recebeu votos favoráveis de todos os 39 parlamentares presentes na seção e, para entrar em vigor, depende apenas do aval do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

Antes de ser aprovado, o projeto recebeu diversas emendas durante as tramitações pelas comissões da Câmara. De acordo com o texto, para prestar o serviço, o motociclista precisa ter ao menos 21 anos de idade e ser habilitado na categoria há, no mínimo, dois anos. Além disso, deve apresentar certidões negativas de antecedentes criminais.

O texto também torna obrigatório o uso de equipamentos de segurança, entre os quais colete reflexivo e aparador de linha de cerol, além do capacete. Já as motocicletas precisam estar legalmente regularizadas e com licenciamento válido.

O projeto também impõe responsabilidades às empresas, que deverão manter sistemas de monitoramento de velocidade e rastreamento em tempo real e fiscalizar o cumprimento de normas de segurança por parte dos condutores. Além disso, terão disponibilizar treinamentos periódicos aos motociclistas e oferecer pontos de apoio, com banheiros e estrutura para descanso.

Também será responsabilidade das empresas arcar com custos do seguro contra acidentes pessoais a passageiros. As plataformas de aplicativo terão ainda que disponibilizar, periodicamente, dados sobre o serviço à administração, para fins de fiscalização. Caso sejam constatadas irregularidades, o texto prevê punições, inclusive multas.