Prefeito anuncia primeira motofaixa em BH em ritmo de samba

A primeira faixa exclusiva para motos em Belo Horizonte será implantada na Via Expressa. A novidade foi anunciada pelo prefeito da capital, Álvaro Damião (União Brasil), nesta sexta-feira (23/5). Segundo o Executivo, o prazo para a instalação é de até dois meses.

"A Via Expressa será a primeira via a receber os testes de motofaixas. Vamos implementar dentro de um acordo com o governo federal, porque não podemos implementar essas faixas sem ouvi-lo, já que temos leis nacionais para isso", disse Damião, ensaiando passos de samba.

Segundo ele, após o experimento na Via Expressa, será analisado as condições de outras vias para receber as faixas exclusivas para motos. "Os motociclistas precisam de um espaço para eles. Principalmente naquelas vias que estão dentro do trânsito diariamente. No máximo, nos próximos dois meses teremos a Via Expressa funcionando dessa forma", afirmou o prefeito. O trecho da motofaixa, no entanto, ainda está sendo definido.

O superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, que acompanhou Damião durante o anúncio, também comemorou a decisão da prefeitura. "Fui o primeiro a levantar essa questão de trazer a experiência de SP - as faixas azuis - para BH. Essa sensibilidade melhora o trânsito na cidade. Em muitos lugares, as motos e os carros viram uma guerra e as pessoas perdem a vida", destacou.

A iniciativa já tem investimento de R$ 400 mil garantido pela inclusão de uma emenda na Lei Orçamentária Anual (LOA), angariada por uma articulação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH). A verba, resultado de uma sugestão popular aprovada na Câmara Municipal, obriga a execução do projeto neste ano.

Mesmo com o dinheiro reservado, o caminho ainda exige uma série de etapas. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não contempla faixas exclusivas para motocicletas, o que exige uma autorização provisória da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para que qualquer iniciativa nesse sentido seja colocada em prática.

Na prática, a cidade enfrenta obstáculos geográficos e estruturais. Avenidas como Cristiano Machado, Antônio Carlos, Amazonas e Contorno —algumas das mais movimentadas e, não por acaso, com os maiores índices de acidentes com motos— são também corredores que já convivem com faixas exclusivas de ônibus, pistas reduzidas e afunilamentos.

O próprio prefeito reconhece as limitações. "Não vamos conseguir implantar em todas as vias, mas, onde eu conseguir fazer, eu vou fazer", declarou Damião.