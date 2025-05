BH: quatro pessoas são presas por assassinar adolescente

Quatro suspeitos foram presos na manhã desta sexta-feira (23/5) em Belo Horizonte, durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Entre os envolvidos estão três homens, de 24, 25 e 30 anos, e uma mulher, de 33, Eles são investigados pelo homicídio de um jovem, de 20, ocorrido em outubro de 2024 no Bairro Vila Ambrosina, na Região Oeste da capital. A motivação seria vingança por suposta agressão e envolvimento em disputa por pontos de tráfico de drogas.

A operação, conduzida pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Na residência de um dos suspeitos, de 25 anos, os policiais encontraram drogas fracionadas escondidas em diversos locais, além de uma balança de precisão e embalagens para comercialização dos entorpecentes. Celulares dos suspeitos também foram apreendidos para análise.

O crime ocorreu no dia 7 de outubro de 2024. A vítima foi atraída até um beco sob o pretexto de realizar uma transação de drogas. No local, foi surpreendida com um golpe "mata-leão" aplicado por um dos suspeitos. Em seguida, a mulher de 33 anos teria desferido a primeira facada, entregando a arma a um comparsa, de 24, que continuou os golpes até a morte.

De acordo com os profissionais, o homicídio teria sido motivado por uma retaliação à suposta agressão da vítima contra sua ex-companheira, a investigada de 33 anos. Além disso, ambos estariam ligados ao tráfico de drogas na região e fariam parte de grupos rivais, o que teria acirrado ainda mais os conflitos.

As investigações seguem em andamento para esclarecer outros possíveis envolvidos e aprofundar as conexões com o tráfico local.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata