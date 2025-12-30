Assine
AUMENTO EM 2026

Passagem de ônibus em BH sobe 19% em um ano

Desde 31 de dezembro de 2024, tarifa do transporte coletivo municipal teve aumento de R$ 1

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
30/12/2025 10:06 - atualizado em 30/12/2025 10:14

Passagem de ônibus em BH voltou a subir após 1 ano
Passagem de ônibus em BH voltou a subir após 1 ano crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

tarifa de ônibus em Belo Horizonte passará a R$ 6,25 a partir de 1º de janeiro de 2026, conforme anunciado pela prefeitura da capital nesta terça-feira (30/12). Desde dezembro de 2024, a passagem do transporte coletivo municipal subiu quase 20% após dois reajustes consecutivos.

O último aumento tinha sido em 1º de janeiro de 2025, quando a passagem subiu para R$ 5,75. Até o fim de 2024, a tarifa de ônibus em BH era de R$ 5,25.

Assim, entre 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2026, a passagem ficou R$ 1 mais cara, o que representa aumento de 19,05%.

Para efeito de comparação, a inflação no acumulado dos últimos 12 meses (novembro de 2024 a novembro de 2025) é de 4,46%, no cálculo do Índice de preços ao consumidor (IPCA) pelo Banco Central.

Aumento na tarifa de ônibus em BH

Com o reajuste de 2026, a tarifa das linhas diametrais, semi-expressas, radiais, perimetrais e troncais passa de R$ 5,75 para R$ 6,25, aumento de 8,7%. Já as linhas circulares e alimentadoras terão aumento de R$ 5,50 para R$ 6,00, ou 9,1%.

O aumento foi divulgado em portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com o texto, os novos valores se aplicam ao serviço público de transporte coletivo convencional de passageiros por ônibus e também ao transporte coletivo suplementar do município.

A prefeitura informou ainda que está mantida a gratuidade das passagens aos domingos e feriados, benefício que segue em vigor para os passageiros do sistema municipal de transporte coletivo.

Como 1° de janeiro é feriado, o reajuste começará a contar efetivamente a partir do dia 2.

