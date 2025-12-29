Tarifa de ônibus em Contagem fica 5,46% mais cara a partir desta terça (30)

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A tarifa dos ônibus municipais de Contagem, na Grande BH, passará para R$ 6,75 a partir desta terça-feira (30/12). O novo valor é R$ 0,35 mais caro do que a passagem atual (R$ 6,40) - o que corresponde a um aumento de 5,46% - e será cobrado a partir da meia-noite.

O reajuste foi publicado no Diário Oficial de Contagem (DOC) nesta segunda-feira (29). Segundo a prefeitura, o aumento na tarifa, que é reajustada anualmente, é o menor dos últimos cinco anos e ficou abaixo do solicitado pelas empresas de ônibus, de 6,33% - e que levaria a passagem para R$ 7,25.

Nas redes sociais, moradores da cidade questionaram o pouco tempo entre a publicação do reajuste e o início da cobrança da nova tarifa. “E que não tem rede social? Vim no ônibus agora e não tinha nada avisando, do mesmo jeito que não tinha nada sobre horário de férias. E esse horário de férias é a maior palhaçada”, comentou Fabiana de Paula.

Outra moradora, Sheila Morais, questionou a tarifa ficar mais cara mesmo que a qualidade do serviço não esteja sendo suficiente. “Aumentam a passagem, mas até agora não vi nenhuma mudança na frota de ônibus das linhas 002A e 002B (Circular Industrial). Os ônibus estão péssimos”.

Justificativa

A negociação do valor do reajuste foi realizada em uma reunião extraordinária na última quinta-feira (18) entre o Conselho Municipal de Transportes e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitanos (Sintram).

A Transcon, autarquia responsável pelo trânsito e transporte de Contagem, justificou que o aumento seguiu a fórmula de cálculo de reajuste tarifário prevista no contrato de concessão, a qual considera uma série de índices, como a inflação (IBGE), custos com combustíveis (ANP/Brasil) e mão de obra (Convenção Coletiva de Trabalho).

“O reajuste anual busca equilibrar os impactos da inflação sobre os custos operacionais e os insumos necessários para a manutenção do transporte”, explicou o diretor de transportes da Transcon, Rafael Amaral, em publicação no site da Prefeitura de Contagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O sistema de transporte municipal de Contagem conta com 41 linhas de ônibus e realiza, em média, 1.122 viagens por dia útil. A frota soma 262 veículos. Para o próximo ano, a expectativa é de que o sistema sofra mudanças significativas com a implantação do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), previsto para o segundo semestre, e que está com obras em andamento em diversas regiões da cidade.