Moradora de Uberlândia ganha R$ 1 milhão em prêmio da Nota Fiscal Mineira

A sorte bateu na porta - e no celular - de uma moradora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois meses depois de ter feito uma compra numa farmácia da cidade, quando pediu para incluir seu CPF na nota fiscal, a mulher, de 42 anos, recebeu pelo aplicativo da Nota Fiscal Mineira a notícia de que havia sido premiada com R$ 1 milhão em um sorteio realizado nesta segunda-feira (29/12).

Além da sortuda, outras três entidades de assistência social foram beneficiadas pelo prêmio e vão receber R$ 30 mil cada: a Associação Espaço Adolescente, de Teófilo Otoni; o Lar São Vicente – Centro de Convivência do Idoso, de Estrela do Sul; e o Sport Club Guiricema, do município de mesmo nome.

A mais nova milionária disse, em conversa com a secretária adjunta de Fazenda, Luciana Mundim, que o dinheiro ajudará nos estudos do filho, que em breve se formará no ensino médio. “Vou pagar algumas dívidas e investir uma parte. Meu filho logo vai entrar para a faculdade em breve. Quero dar uma estrutura para ele fazer a universidade tranquilamente”, relatou.

A compra que se tornou o “bilhete premiado” foi no valor de R$ 117,16, feita em outubro. Participaram do sorteio notas fiscais de consumidor eletrônica (NFC-e) e notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas em Minas Gerais entre 1º de janeiro e 20 de dezembro de 2025.

Como participar

Para participar dos próximos sorteios e, quem sabe, ser o próximo sortudo, basta o consumidor baixar o aplicativo da Nota Fiscal Mineira no celular, se cadastrar e pedir para incluir o seu CPF nas próximas compras.

No cadastro, o consumidor pode indicar até três entidades de assistência social em Minas Gerais que estarão vinculadas ao prêmio e também poderão receber premiações em dinheiro.

O programa de prêmios da Nota Fiscal Mineira foi lançado em 2014 e, desde então, já distribuiu R$ 13,9 milhões aos consumidores, em valores que variaram de R$ 100 a R$ 1 milhão. As entidades de assistência social, por sua vez, foram premiadas 8.637 vezes, recebendo, somadas, cerca de R$ 5 milhões.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), a maioria (83%) das 3.604 entidades ativas no programa já foi premiada.