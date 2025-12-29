Assine
ACIDENTE

Grande BH: caminhão sem freio atinge três veículos e um deles pega fogo

Acidente ocorreu na Avenida Marechal Castelo Branco, no Bairro JK, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

29/12/2025 22:52

Motorista de um dos veículos sofreu ferimentos na face e foi socorrido com dores na lombar
Motorista de um dos veículos sofreu ferimentos na face e foi socorrido com dores na lombar crédito: Guarda Civil de Contagem/Divulgação

Um caminhão desgovernado atingiu três carros na tarde desta segunda-feira na Avenida Marechal Castelo Branco, no Bairro JK, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o impacto, um dos veículos pegou fogo. O motorista de um Fiat Linea envolvido no acidente precisou ser hospitalizado: ele foi socorrido com ferimentos na face e queixava-se de dores na região lombar da coluna.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão teria sofrido uma pane nos freios e acabou ganhando velocidade ao passar por um declive. O veículo pesado só parou depois de colidir com os outros carros. Além do Fiat Linea, um Chevrolet Monza e um Alfa Romeo 166 também foram atingidos.

Equipes do CBMMG precisaram usar cerca de 1.500 litros de água para debelar as chamas do veículo. Agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Guarda Civil de Contagem também se deslocaram até o local do acidente.

