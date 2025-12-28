Ônibus de viagem pega fogo na MG-133, no interior de Minas

Um ônibus pegou fogo na tarde deste domingo (28/12) na rodovia MG-133, após a entrada para a cidade de Rio Pomba (MG), na Zona da Mata.

Às 14h40, a assessoria do Corpo de Bombeiros disse que uma equipe estava a caminho do local. O veículo trafegava no sentido Juiz de Fora, quando as chamas começaram na parte traseira do coletivo.

No momento do incêndio, os passageiros conseguiram deixar o ônibus em segurança. Uma densa coluna de fumaça escura pôde ser vista de diversos pontos da cidade, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pela rodovia. Não houve registro de feridos.

Às 17h30, os bombeiros informaram que a ocorrência havia sido finalizada, com o incêndio totalmente debelado.

A reportagem não conseguiu falar com a empresa Unida, responsável pelo ônibus. Conforme verificado no site da empresa, não há e-mail ou telefone disponibilizados para contato com a assessoria de comunicação. O espaço segue aberto.