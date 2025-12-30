'Injusto': população repercute aumento da passagem de ônibus em BH

O Estado de Minas foi às ruas para ouvir passageiros sobre o aumento das tarifas do transporte coletivo municipal de Belo Horizonte, que entra em vigor a partir da zero hora do dia 1º de janeiro de 2026, conforme portaria publicada pela prefeitura nesta terça-feira (30/12) no Diário Oficial do Município (DOM). A tarifa que era R$ 5,75 passou para R$ 6,25, aumento de R$ 0,50.

Maria de Fátima Braga, de 59 anos, utiliza as linhas 30, 6400 e 9209 para trabalhar como babá. Sem receber vale-transporte, ela paga as passagens do próprio bolso e critica o reajuste. “É injusto. A gente não tem condições de pagar isso. Nosso salário não acompanha esse aumento”, reclama.

O assistente de secretaria Wesley Alves, de 19 anos, usa diariamente a linha 2104 (Nova Gameleira/BH Shopping) para ir ao trabalho e também não concorda com a medida. “É um absurdo para quem depende do ônibus todos os dias. Esse reajuste ficou pesado”, afirma.

Já a agente de serviços gerais Elizabete Pereira dos Santos, usuária da linha 4107 (Alto Caiçara/Serra), concorda apenas parcialmente com o aumento. “Tudo aumenta, então até entendo o reajuste. O problema é que os ônibus continuam lotados e castigando a gente”, avalia.

A atendente de telemarketing Laís Trindade, de 29 anos, também reclama da qualidade do serviço. “Não compensa. As linhas estão muito reduzidas e a espera é grande, principalmente aos domingos e feriados”, diz.

A telemarketing Laís Trindade, de 29 anos discorda do aumento das passagens de ônibus de BH Jair Amaral/EM/D.A.Press

Por outro lado, o agente de manutenção da Copasa Fernando Batista Pereira, de 59 anos, vê o reajuste de forma positiva. “Está de bom tamanho. Os ônibus são novos e o serviço melhorou. Além disso, nunca tivemos gratuidade aos domingos e feriados. Esses R$ 0,50 não fazem tanta diferença”, opina.

Desde 14 de dezembro, a passagem de ônibus na capital está gratuita aos domingos e feriados. O anúncio ocorreu dois meses depois de o Projeto de Lei 60/2025, conhecida como PL do Busão, que previa a gratuidade das linhas de ônibus da cidade em todos os dias, que foi reprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de BH.

Aumento na tarifa

Com o reajuste, a tarifa das linhas diametrais, semiexpressas, radiais, perimetrais e troncais passa de R$ 5,75 para R$ 6,25, um aumento de 8,7%. Já as linhas circulares e alimentadoras terão elevação de R$ 5,50 para R$ 6, alta de 9,1%.

Na prática, o aumento representa R$ 0,50 a mais por viagem. Considerando ida e volta, o acréscimo diário chega a R$ 1, valor que, ao final do mês, pesa no orçamento de quem arca com o custo integral da passagem.

De acordo com a portaria, os novos valores se aplicam tanto ao serviço público de transporte coletivo convencional quanto ao transporte coletivo suplementar do município. A Prefeitura informou ainda que está mantida a gratuidade das passagens aos domingos e feriados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como o dia 1º de janeiro é feriado, o reajuste passa a ser cobrado efetivamente a partir do dia 2 de janeiro.