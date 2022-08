Metrô de BH tem queda de 25% no número de usuários com funcionamento mínimo

Antes da greve dos metroviários, modal registrava mais de 100 mil usuários a cada 24 horas nos dias úteis (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O primeiro dia útil do funcionamento do metrô de Belo Horizonte com 60% da capacidade, por conta da greve deflagrada semana passada, registrou queda de 25% no número de passageiros. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 74.911 pessoas utilizaram o modal nessa segunda-feira (29/8). Antes da paralisação dos trabalhadores do sistema, em dias úteis o movimento passava dos 100 mil usuários diariamente.









greve dos metroviários foi iniciada na última quinta-feira (25), um dia após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar a privatização do modal. A categoria afirma que a venda do sistema vai trazer prejuízos aos trabalhadores, além de um aumento na passagem paga pelos usuários.





Um balanço sobre os primeiros dias do movimento será feito na tarde desta terça (30). Presidente em exercício do Sindicato dos Metroviários (Sindimetro), Daniel Glória Carvalho adiantou que, no encontro, será deliberada a data para uma nova assembleia da categoria, que deve ser realizada nesta quarta (31) ou na quinta-feira (1°/09).