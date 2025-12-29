PM prende dupla suspeita de assassinar homem em Governador Valadares
Crime aconteceu em um bar da cidade do Vale do Rio Doce no último domingo. Na casa de um dos criminosos foram apreendidas diversas drogas
A Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prendeu em flagrante, na noite de domingo (28/12), Kayo Moreira de Souza Queiróz, de 18 anos, e Wesley Junio Fernandes Morais, de 20, pouco depois de terem assassinado Marco Antônio Filho, de 48 anos. O crime ocorreu em um bar localizado na esquina da Avenida Beira Lago com a Rua Heitor Vilas Lobo, no Bairro Altinópolis.
Segundo o Boletim de Ocorrência, os dois assassinos estavam numa motocicleta, pararam na frente do bar e o garupa, trajando capacete e com uma arma em punho, desceu, entrou no bar e atirou contra a vítima. Em seguida, correu, montou novamente na moto e os dois evadiram em alta velocidade.
Ao chegar ao local, os policiais começaram a colher informações sobre a motocicleta e roupas dos dois ocupantes desta. Os militares iniciaram um rastreamento e conseguiram encontrar Kayo, o garupa, que foi preso em casa. Ele confessou ter feito os disparos.
Disse, também, que a arma estaria em poder do amigo, Wesley, que pilotava a moto. Os militares foram, então, à casa deste, com base nas informações de Kayo, e conseguiram prendê-lo. A motocicleta usada no crime estava na garagem da casa e foi apreendida, assim como a arma.
Numa busca feita na residência de Wesley, os policiais encontraram 97 potes de maconha, um tablete de maconha, seis kits com maconha, uma caixa com material para dolagem de drogas, frascos de haze (cepa de cannabis com efeitos energizantes), oito papelotes de cocaína escama de peixe, vários frascos de lança perfume, cartuchos de balas de revólver e R$ 530 em dinheiro.
Eles foram levados para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, assim como o material apreendido.