Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO E DROGAS

PM prende dupla suspeita de assassinar homem em Governador Valadares

Crime aconteceu em um bar da cidade do Vale do Rio Doce no último domingo. Na casa de um dos criminosos foram apreendidas diversas drogas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/12/2025 13:08

compartilhe

SIGA
x
Drogas apreendidas foram levadas para Delegacia de Governador Valadares
Drogas apreendidas foram levadas para Delegacia de Governador Valadares crédito: PMMG

A Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prendeu em flagrante, na noite de domingo (28/12), Kayo Moreira de Souza Queiróz, de 18 anos, e Wesley Junio Fernandes Morais, de 20, pouco depois de terem assassinado Marco Antônio Filho, de 48 anos. O crime ocorreu em um bar localizado na esquina da Avenida Beira Lago com a Rua Heitor Vilas Lobo, no Bairro Altinópolis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Boletim de Ocorrência, os dois assassinos estavam numa motocicleta, pararam na frente do bar e o garupa, trajando capacete e com uma arma em punho, desceu, entrou no bar e atirou contra a vítima. Em seguida, correu, montou novamente na moto e os dois evadiram em alta velocidade.

Ao chegar ao local, os policiais começaram a colher informações sobre a motocicleta e roupas dos dois ocupantes desta. Os militares iniciaram um rastreamento e conseguiram encontrar Kayo, o garupa, que foi preso em casa. Ele confessou ter feito os disparos.

Disse, também, que a arma estaria em poder do amigo, Wesley, que pilotava a moto. Os militares foram, então, à casa deste, com base nas informações de Kayo, e conseguiram prendê-lo. A motocicleta usada no crime estava na garagem da casa e foi apreendida, assim como a arma.

Numa busca feita na residência de Wesley, os policiais encontraram 97 potes de maconha, um tablete de maconha, seis kits com maconha, uma caixa com material para dolagem de drogas, frascos de haze (cepa de cannabis com efeitos energizantes), oito papelotes de cocaína escama de peixe, vários frascos de lança perfume, cartuchos de balas de revólver e R$ 530 em dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eles foram levados para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, assim como o material apreendido.

Tópicos relacionados:

assassinato assassinos flagrante governador-valadares homicidio prisao vale-do-rio-doce

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay