Forças de segurança fazem operação contra o tráfico em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma das maiores operações contra o tráfico de drogas, nesse ano de 2025, a Operação Escudo, foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira, num trabalho conjunto entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O objetivo da operação é desarticular organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas em aglomerados de Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Betim (MG) e Esmeraldas (MG).

Os primeiros resultados já são conhecidos - sete prisões, sendo duas na capital, cinco em Betim e Esmeraldas, e o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão.

Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, em ações simultâneas, em três aglomerados na Capital, Pedreira Prado Lopes (PPL), Morro das Pedras e Bairro Cabana, e contra alvos estratégicos na Região Metropolitana, em Contagem, Betim e Esmeraldas.

Todos os aglomerados e cidades onde são cumpridos os mandados registram um crescimento da criminalidade, em especial de homicídios, devido à Guerra do Tráfico de |Drogas, que tem crescido muito.

Além disso, nesses pontos, há registro de associação de organizações criminosas mineiras se aliando às facções de Rio de Janeiro e São Paulo, Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Terceiro Comando Puro (TCP).

A operação conta com a participação de helicópteros da PM, o Pegasus, e da Polícia Civil, o Gavião Zero Quatro. As forças de ocupação anunciam um balanço geral da operação ainda na manhã desta sexta-feira.