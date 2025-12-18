Membro do Comando Vermelho morre em confronto com a PM na Grande BH
Suspeito era apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro das Pedras
Um homem de 32 anos, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), morreu em um confronto com a Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (17/12), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a PM, a corporação recebeu informações de que o suspeito seria um dos principais gerentes do tráfico de drogas no aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de BH, além de integrar o Comando Vermelho. Ainda conforme a denúncia, ele estaria escondido no Bairro Campos Silveira, em Ribeirão das Neves, ao receber ameaças de uma facção rival, em meio à disputa por território.
As informações indicavam também que o homem mantinha armas e drogas em uma residência no bairro e teria ligação com diversos homicídios registrados ao longo deste ano.
Durante a abordagem no endereço indicado, conforme o Boletim de Ocorrência, os militares se depararam com o suspeito na rua, que tentou esconder o rosto e mudar de direção ao perceber a presença policial. A PM ordenou a parada, mas o homem fugiu para dentro da casa e, segundo a corporação, retornou com uma arma de fogo.
Ainda de acordo com os militares, o suspeito ignorou as ordens para largar a arma, o que gerou um tiroteio. O homem foi atingido por quatro disparos e socorrido para a Upa Justinópolis, onde morreu.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. Na casa, foram apreendidas cinco barras de maconha, uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada e 14 munições do mesmo calibre. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.