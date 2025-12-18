Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Membro do Comando Vermelho morre em confronto com a PM na Grande BH

Suspeito era apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro das Pedras

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/12/2025 09:17

Confronto aconteceu no Bairro Campos Silveira, em Ribeirão das Neves (MG), na tarde dessa quarta-feira (17/12)
Confronto aconteceu no Bairro Campos Silveira, em Ribeirão das Neves (MG), na tarde dessa quarta-feira (17/12) crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 32 anos, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), morreu em um confronto com a Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (17/12), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, a corporação recebeu informações de que o suspeito seria um dos principais gerentes do tráfico de drogas no aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de BH, além de integrar o Comando Vermelho. Ainda conforme a denúncia, ele estaria escondido no Bairro Campos Silveira, em Ribeirão das Neves, ao receber ameaças de uma facção rival, em meio à disputa por território.

As informações indicavam também que o homem mantinha armas e drogas em uma residência no bairro e teria ligação com diversos homicídios registrados ao longo deste ano.

Durante a abordagem no endereço indicado, conforme o Boletim de Ocorrência, os militares se depararam com o suspeito na rua, que tentou esconder o rosto e mudar de direção ao perceber a presença policial. A PM ordenou a parada, mas o homem fugiu para dentro da casa e, segundo a corporação, retornou com uma arma de fogo.

Ainda de acordo com os militares, o suspeito ignorou as ordens para largar a arma, o que gerou um tiroteio. O homem foi atingido por quatro disparos e socorrido para a Upa Justinópolis, onde morreu.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Na casa, foram apreendidas cinco barras de maconha, uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada e 14 munições do mesmo calibre. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh comando-vermelho minas-gerais pm ribeirao-das-neves trafico-de-drogas

