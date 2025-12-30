MG: idosos são ameaçados com facões e mantidos em cárcere privado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um casal de idosos, de Belo Horizonte, foi sequestrado e mantido em cárcere privado por 17 dias em uma casa no Bairro Independência, em Pará de Minas, Região Central de Minas Gerais. O crime foi descoberto depois que o idoso, de 68 anos, conseguiu fugir do imóvel e acionar a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Duas pessoas, um homem e uma mulher foram presos, e dois menores de idade - de 15 e 17 anos - apreendidos por extorsão mediante sequestro.

De acordo com o registro policial, no início da tarde dessa segunda-feira (29/12), a corporação foi acionada para comparecer ao endereço, na Rua Monsenhor Vicente. No endereço, os militares encontraram uma das vítimas. Assim que avistou a viatura, o idoso, identificado como Sérgio, afirmou que ele e a esposa, Cássia, estavam sendo mantidos presos no imóvel e sendo coagidos a pagar por sua liberdade.

O homem, segundo os militares, estava passando mal e pedindo socorro. Sua roupa estava “desordenada” e ele aparentava estar em intenso cansaço físico e “estado emocional alterado”. A vítima relatou que chegou no local para alugar o imóvel, no entanto, ao entrar no imóvel ele e a esposa foram impedidos de sair e cobrados para poderem ser liberados.

Em um primeiro momento, segundo o idoso, o valor cobrado foi de R$ 400, na sequência R$ 600 e por fim R$ 2 mil. Enquanto não pagavam o que era exigido o casal estaria sendo preso e sob vigilância de diversas pessoas armadas com facões e machadinhas.

Além disso, a vítima relatou ainda que apenas sua esposa era autorizada a sair do imóvel para buscar dinheiro, enquanto ele era mantido no local. Sérgio informou, ainda, que o endereço era usado como ponto de tráfico de drogas e era comandado pela mulher que falsamente o indicou o aluguel.

O que os policiais encontraram no imóvel?

Diante a denúncia e por já terem conhecimento de que o imóvel era usado como ponto de venda de drogas ilícitas, os policiais entraram na casa. Durante a aproximação, os militares perceberam que havia pessoas armadas. Ao notarem a presença policial, dois homens, de 23 e 15 anos, tentaram fugir pelos fundos do terreno. No entanto, eles foram encontrados a um quarteirão de distância. Já no imóvel, a mulher e outro adolescente, de 17 anos, foram encontrados e detidos.

Com a dupla que tentou fugir os policiais encontraram: 28 pedras de crack, escondidas em um pote de requeijão; duas buchas de maconha; um pino de cocaína; dois aparelhos celulares e R$ 165 em dinheiro. Já dentro da casa, foram apreendidos: facas, facões, machadinhas, aparelhos celulares, câmeras de monitoramento, uma bucha de maconha e R$ 80 em dinheiro.,

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os crimes eram cometidos na presença dos três filhos, de 7, 10 e 12 anos, da mulher apontada como coordenadora do grupo criminoso. Por isso, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado.

Como a vítima conseguiu fugir?

Aos militares, o idoso relatou que se aproveitou que a mulher e os homens que o estavam ameaçando se distraíram para conseguir fugir. Sérgio contou que teve que pular o muro do terreno e percorrer alguns quarteirões para acionar a corporação.

No momento que os policiais atenderam a ocorrência, a esposa da vítima não estava no local. Em contato com a mulher, por telefone, os militares foram informados que a idosa já havia sido liberada mediante a condição de ir até uma agência bancária para sacar mais dinheiro. No entanto, ela conseguiu fugir para Belo Horizonte, depois de ser ameaçada por um homem identificado como André, que seria companheiro da comandante da operação.



O que foi apreendido?