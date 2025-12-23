Homem que espancava, filmava ataques e constrangia vítimas é preso em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta terça-feira (23/12), mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos em Itacarambi (MG), na Região Norte. Ele é investigado por uma série de crimes violentos, que incluem extorsão mediante violência e espancamentos, cometidos de maneira premeditada. A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O caso que deu origem ao inquérito da PCMG ocorreu no último dia 14 de novembro, quando o homem e um comparsa surpreenderam uma vítima que estava sentada em um bar. Sem qualquer discussão prévia, os suspeitos iniciaram uma sequência de golpes, entre os quais socos, chutes, cadeiradas e ataques com capacete, em plena via pública, diante de diversas testemunhas.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como vias de fato, mas evoluiu após investigações, depoimentos e análise de elementos revelarem que o ataque foi planejado: o objetivo seria constranger e aterrorizar a vítima.

A PCMG também constatou que o homem acumula diversos registros por crimes como tortura, ameaças, injúria, difamação, furto, crimes ambientais, tráfico de drogas e infrações de trânsito.

A PCMG constatou que o suspeito possui o hábito de agredir desafetos em locais públicos. Ele ainda gravava e divulgava as ações em redes sociais, para causar ainda mais humilhação e intimidar terceiros. Em julho de 2025, o homem já havia realizado um ataque semelhante, que resultou em processo por extorsão mediante violência.

Após a intimação para prestar esclarecimentos, o suspeito passou a publicar vídeos com ataques pessoais ao próprio investigador responsável pelo caso, na tentativa de desacreditar o trabalho policial e obstruir a apuração. Com base no padrão de comportamentos agressivos praticados pelo suspeito, a Justiça determinou a prisão preventiva do homem.

"A prisão foi fundamental para evitar novas agressões, proteger a vítima e assegurar que a investigação prosseguisse sem interferências", explicou a delegada Natália Moura, responsável pelo inquérito. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.