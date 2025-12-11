Ministro anuncia repasse de mais de R$ 100 milhões para saúde de MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O ministro Alexandre Padilha anunciou um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para investimentos na saúde em Minas Gerais. Ao todo, serão repassados aos municípios mais R$ 100,2 milhões em recursos para contribuir para a estruturação da rede pública de saúde. O anúncio do Novo PAC foi feito durante visita do ministro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (11/12). Em julho deste ano, o ministro da Saúde anunciou o repasse de R$ 659,7 milhões para Minas Gerais. Na época, Padilha afirmou que os recursos iriam garantir 2.321 novas obras, veículos e equipamentos.

Durante coletiva de imprensa, Padilha afirmou que os valores já serão repassados aos fundos municipais mineiros. O chefe da pasta afirma que o investimento irá auxiliar na contratação de novos especialistas e diminuir o tempo de espera da população. “Os R$ 100 milhões em investimentos também serão recursos para custeio de Santas Casas, hospitais e para expandir o Agora Tem Especialista, para que a gente possa fazer mais cirurgias e mais exames.”

O investimento federal será destinado à construção de duas novas policlínicas nos municípios de Ipatinga e Divinópolis, onde serão repassados R$ 60 milhões. Em Belo Horizonte, de acordo com o ministro, serão destinados mais de R$ 60 milhões para a contratação de cirurgias, exames e consultas de especialistas. Além disso, Padilha afirmou que a Santa Casa da capital aderiu ao programa “Agora Tem Especialistas” e receberá R$ 10 milhões para reforçar procedimentos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) de BH.

“Em troca, a Santa Casa ganha um crédito em pagamento de impostos. É uma nova ação do ‘Agora Tem Especialistas' que reduz dívidas; o imposto pago pelo hospital privado será abatido pela implementação de mais cirurgias e exames”, explicou.

Já em Betim, na região metropolitana, Juiz de Fora e Muriaé, na Zona da Mata, serão construídos três Centros Especializados em Reabilitação (CERs). Para o programa, foram destinados R$ 28 milhões no total. Segundo o governo, a ação contribuirá para reduzir vazios assistenciais, fortalecer o cuidado integral e ampliar a oferta de serviços de atenção às pessoas com deficiência. A previsão é que mais de um milhão de pessoas seja(m) beneficiadas nos três municípios.

“Além de fortalecer o cuidado integral e ampliar a oferta de serviços de atenção às pessoas com deficiência, a iniciativa contribuirá para reduzir vazios assistenciais”, afirmou o Ministério da Saúde em nota.

Atenção primária

Além da atenção especializada à saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento, assinado nesta quinta-feira (11/12), também vai expandir o atendimento na atenção primária. Em todo o estado, serão entregues 32 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs). Para a iniciativa, serão destinados R$ 12,16 milhões.

De acordo com o Ministério da Saúde, a ação federal se alinha ao programa de assistência odontológica “Brasil Sorridente”, que apresenta as diretrizes nacionais de saúde bucal. À imprensa, o ministro Alexandre Padilha confirmou que as unidades serão entregues em municípios com maior extensão de área rural. Os municípios beneficiados são:

Frei Gaspar;

São Francisco Do Glória;

Manga;

Fronteira Dos Vales;

Imbé De Minas;

Bom Jesus Do Galho;

Francisco Badaró;

Jaíba;

Novo Cruzeiro;

Pavão;

Inhapim;

Fruta De Leite;

Urucuia;

Varzelândia;

Bertópolis;

Lima Duarte;

Icaraí De Minas;

Espinosa;

Tabuleiro;

Campo Azul;

Ubaporanga;

Jaboticatubas;

Sabinópolis;

Porteirinha;

Santa Bárbara Do Monte Verde;

Divino;

Canápolis;

Alvarenga;

Entre Rios De Minas;

Itambacuri;

Dionísio;

Ibiracatu.

Centros de radioterapia

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou em Itabira, região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira. No município, ao lado do ministro da Saúde, o chefe do Executivo federal inaugurou um centro de radiologia no Hospital Nossa Senhora das Dores. A entrega foi simultânea nas cidades de Goiânia (GO), São Luís (MA), Marília (SP) e Colatina (ES).

Para a aquisição dos equipamentos, o governo investiu mais de R$ 67,5 milhões. De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, foram entregues 22 aceleradores lineares neste ano e, com isso, todos os estados passam a contar com centros de radioterapia. Cada acelerador linear pode tratar 600 novos pacientes com diagnóstico de câncer por ano.

Em discurso, Lula destacou que é papel do Estado garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos tratamentos adequados de saúde, sem distinção. “Significa que uma sociedade humana que a gente quer criar, não pode ter as pessoas de primeira classe que têm tudo e as pessoas de segunda classe que não têm nada”, acrescentou.



*Com informações de Agência Brasil

