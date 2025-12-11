Assine
INVESTIMENTO FEDERAL

Ministro anuncia repasse de mais de R$ 100 milhões para saúde de MG

Durante agenda em BH, Alexandre Padilha lançou novos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Repasses serão destinados a hospitais do SUS

Clara Mariz
SP
Sílvia Pires
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
11/12/2025 20:52

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Sáude Alexandre Padilha estiveram em BH anunciando o novo PAC da Saúde para Minas
Recursos anunciados pelo novo PAC da Saúde serão destinados para contribuir com a estruturação da rede pública de saúde crédito: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press

O ministro Alexandre Padilha anunciou um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para investimentos na saúde em Minas Gerais. Ao todo, serão repassados aos municípios mais R$ 100,2 milhões em recursos para contribuir para a estruturação da rede pública de saúde. O anúncio do Novo PAC foi feito durante visita do ministro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (11/12). Em julho deste ano, o ministro da Saúde anunciou o repasse de R$ 659,7 milhões para Minas Gerais. Na época, Padilha afirmou que os recursos iriam garantir 2.321 novas obras, veículos e equipamentos.

Durante coletiva de imprensa, Padilha afirmou que os valores já serão repassados aos fundos municipais mineiros. O chefe da pasta afirma que o investimento irá auxiliar na contratação de novos especialistas e diminuir o tempo de espera da população. “Os R$ 100 milhões em investimentos também serão recursos para custeio de Santas Casas, hospitais e para expandir o Agora Tem Especialista, para que a gente possa fazer mais cirurgias e mais exames.”

O investimento federal será destinado à construção de duas novas policlínicas nos municípios de Ipatinga e Divinópolis, onde serão repassados R$ 60 milhões. Em Belo Horizonte, de acordo com o ministro, serão destinados mais de R$ 60 milhões para a contratação de cirurgias, exames e consultas de especialistas. Além disso, Padilha afirmou que a Santa Casa da capital aderiu ao programa “Agora Tem Especialistas” e receberá R$ 10 milhões para reforçar procedimentos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) de BH.

“Em troca, a Santa Casa ganha um crédito em pagamento de impostos. É uma nova ação do ‘Agora Tem Especialistas' que reduz dívidas; o imposto pago pelo hospital privado será abatido pela implementação de mais cirurgias e exames”, explicou.

Já em Betim, na região metropolitana, Juiz de Fora e Muriaé, na Zona da Mata, serão construídos três Centros Especializados em Reabilitação (CERs). Para o programa, foram destinados R$ 28 milhões no total. Segundo o governo, a ação contribuirá para reduzir vazios assistenciais, fortalecer o cuidado integral e ampliar a oferta de serviços de atenção às pessoas com deficiência. A previsão é que mais de um milhão de pessoas seja(m) beneficiadas nos três municípios.

“Além de fortalecer o cuidado integral e ampliar a oferta de serviços de atenção às pessoas com deficiência, a iniciativa contribuirá para reduzir vazios assistenciais”, afirmou o Ministério da Saúde em nota.

Atenção primária

Além da atenção especializada à saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento, assinado nesta quinta-feira (11/12), também vai expandir o atendimento na atenção primária. Em todo o estado, serão entregues 32 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs). Para a iniciativa, serão destinados R$ 12,16 milhões.

De acordo com o Ministério da Saúde, a ação federal se alinha ao programa de assistência odontológica “Brasil Sorridente”, que apresenta as diretrizes nacionais de saúde bucal. À imprensa, o ministro Alexandre Padilha confirmou que as unidades serão entregues em municípios com maior extensão de área rural. Os municípios beneficiados são:

  • Frei Gaspar;
  • São Francisco Do Glória;
  • Manga;
  • Fronteira Dos Vales;
  • Imbé De Minas;
  • Bom Jesus Do Galho;
  • Francisco Badaró;
  • Jaíba;
  • Novo Cruzeiro;
  • Pavão;
  • Inhapim;
  • Fruta De Leite;
  • Urucuia;
  • Varzelândia;
  • Bertópolis;
  • Lima Duarte;
  • Icaraí De Minas;
  • Espinosa;
  • Tabuleiro;
  • Campo Azul;
  • Ubaporanga;
  • Jaboticatubas;
  • Sabinópolis;
  • Porteirinha;
  • Santa Bárbara Do Monte Verde;
  • Divino;
  • Canápolis;
  • Alvarenga;
  • Entre Rios De Minas;
  • Itambacuri;
  • Dionísio;
  • Ibiracatu.

Centros de radioterapia

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou em Itabira, região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira. No município, ao lado do ministro da Saúde, o chefe do Executivo federal inaugurou um centro de radiologia no Hospital Nossa Senhora das Dores. A entrega foi simultânea nas cidades de Goiânia (GO), São Luís (MA), Marília (SP) e Colatina (ES).

Para a aquisição dos equipamentos, o governo investiu mais de R$ 67,5 milhões. De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, foram entregues 22 aceleradores lineares neste ano e, com isso, todos os estados passam a contar com centros de radioterapia. Cada acelerador linear pode tratar 600 novos pacientes com diagnóstico de câncer por ano.

Em discurso, Lula destacou que é papel do Estado garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos tratamentos adequados de saúde, sem distinção. “Significa que uma sociedade humana que a gente quer criar, não pode ter as pessoas de primeira classe que têm tudo e as pessoas de segunda classe que não têm nada”, acrescentou.


*Com informações de Agência Brasil

