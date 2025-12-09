Primeiro hospital dermatológico de MG é inaugurado em BH
Instituição oferece serviços gratuitos, incluindo consultas, procedimentos e acompanhamentos voltados para doenças de pele
Nesta quinta-feira (11/12), o Instituto Superior de Medicina (ISMD) inaugura o primeiro hospital dermatológico de Minas Gerais. A nova estrutura em Belo Horizonte integra ensino médico, pesquisa e atendimento especializado, ampliando o acesso da população a serviços dermatológicos. Todos os serviços clínicos são gratuitos, desde a primeira consulta até a cirurgia.
Fundado em 2006, o instituto realizou 21 edições do Mutirão da Pele, levando diagnóstico precoce, consultas, cirurgias dermatológicas, exames e medicamentos gratuitos a populações vulneráveis em Minas Gerais e outros estados do Brasil. “Nosso propósito é garantir atendimento de qualidade e, ao mesmo tempo, formar médicos que vivenciam a prática com responsabilidade e empatia”, destaca Raquel Vilela, fundadora do ISMD.
Expansão simultânea
Nesta quinta-feira, além do hospital mineiro, surge também uma nova unidade em São Paulo totalmente dedicada a atendimentos dermatológicos de maior complexidade. A instituição oferece, de forma gratuita, consultas, procedimentos e acompanhamentos voltados exclusivamente para doenças de pele, incluindo casos que exigem investigação aprofundada, protocolos mais robustos e acompanhamento contínuo.
“O movimento simultâneo nos dois estados integra ensino, pesquisa e cuidado. É uma expansão construída para atender quem mais precisa”, afirma Raquel.
Serviço
Inauguração do hospital dermatológico em Belo Horizonte
Dia: 11/12
Local: Avenida Coronel José Dias Bicalho, 550, Bairro São José, Belo Horizonte - MG
Atendimentos gratuitos
Agendamentos no site: https://ismd.com.br/clinica-medica-ismd/