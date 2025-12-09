Assine
overlay
Início Saúde
DEZEMBRO LARANJA

Primeiro hospital dermatológico de MG é inaugurado em BH

Instituição oferece serviços gratuitos, incluindo consultas, procedimentos e acompanhamentos voltados para doenças de pele

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/12/2025 18:00 - atualizado em 09/12/2025 18:02

compartilhe

SIGA
x
O atendimento abrange casos que exigem investigação aprofundada e protocolos mais robustos
O atendimento abrange casos que exigem investigação aprofundada e protocolos mais robustos crédito: wavebreakmedia_micro/FreePik

Nesta quinta-feira (11/12), o Instituto Superior de Medicina (ISMD) inaugura o primeiro hospital dermatológico de Minas Gerais. A nova estrutura em Belo Horizonte integra ensino médico, pesquisa e atendimento especializado, ampliando o acesso da população a serviços dermatológicos. Todos os serviços clínicos são gratuitos, desde a primeira consulta até a cirurgia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fundado em 2006, o instituto realizou 21 edições do Mutirão da Pele, levando diagnóstico precoce, consultas, cirurgias dermatológicas, exames e medicamentos gratuitos a populações vulneráveis em Minas Gerais e outros estados do Brasil. “Nosso propósito é garantir atendimento de qualidade e, ao mesmo tempo, formar médicos que vivenciam a prática com responsabilidade e empatia”, destaca Raquel Vilela, fundadora do ISMD.

Leia Mais

Expansão simultânea

Nesta quinta-feira, além do hospital mineiro, surge também uma nova unidade em São Paulo totalmente dedicada a atendimentos dermatológicos de maior complexidade. A instituição oferece, de forma gratuita, consultas, procedimentos e acompanhamentos voltados exclusivamente para doenças de pele, incluindo casos que exigem investigação aprofundada, protocolos mais robustos e acompanhamento contínuo.

“O movimento simultâneo nos dois estados integra ensino, pesquisa e cuidado. É uma expansão construída para atender quem mais precisa”, afirma Raquel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Inauguração do hospital dermatológico em Belo Horizonte

Dia: 11/12

Local: Avenida Coronel José Dias Bicalho, 550, Bairro São José, Belo Horizonte - MG

Atendimentos gratuitos

Agendamentos no site: https://ismd.com.br/clinica-medica-ismd/

Tópicos relacionados:

belo-horizonte dermatologia hospital minas-gerais-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay