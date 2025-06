Câncer de pele melanoma tem alta taxa de cura com diagnóstico precoce

Embora seja o tipo de câncer de pele menos incidente no Brasil, o melanoma é considerado o tumor mais agressivo, devido ao alto risco de produzir metástase quando não diagnosticado em sua fase inicial. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam o surgimento de 8.980 mil novos casos até o fim deste ano, sendo 4.640 homens e 4.340 mulheres.

A detecção precoce é a principal estratégia para um tratamento eficaz, como destaca Francisco Maia, dermatologista da Clínica da Pele e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "O melanoma se desenvolve a partir de um crescimento desordenado dos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina (pigmento da pele)."

O especialista acrescenta que o câncer pode aparecer em áreas mais expostas ao sol, como rosto, braços, costas e pernas, bem como em outras partes menos visíveis, como unhas, sola dos pés, palma das mãos, couro cabeludo, olhos, órgãos genitais e demais membranas mucosas. Por isso, indivíduos que têm muitas pintas e se expõem com frequência ao sol devem manter consultas regulares com um dermatologista.

"Além disso, é fundamental evitar a exposição prolongada aos raios ultravioletas em horários impróprios, sem utilizar protetor solar e barreiras físicas – óculos, roupas e chapéus com proteção UV”, afirma o especialista.

Segundo Francisco Maia, o sol não é o único componente de risco do desenvolvimento do melanoma. Outros fatores – alguns que não podem ser controlados – aumentam o risco da neoplasia, entre eles:

História familiar de melanoma

Nevos atípicos (também chamados de displásicos ou pintas atípicas) e ter mais de 50 nevos

Imunossupressão

Pele e cabelo claros

Uso de câmeras de bronzeamento artificial

Exposição a agrotóxicos e solventes

Quando identificado na fase inicial, o melanoma possui uma taxa de sobrevida superior a 90%. “O tratamento é individualizado, considera o estadiamento da doença e sua localização, e envolve uma equipe multidisciplinar. Em estágios iniciais, costuma ser feita a remoção cirúrgica. Para melanomas avançados, metastáticos ou inoperáveis, a indicação é imunoterapia combinada.”

Para ajudar a identificar sinais sugestivos de câncer de pele, existe uma regra usada internacionalmente, o ABCDE: