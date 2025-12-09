Câncer de pele: mutirão de atendimento gratuito ocorre neste sábado
Em Minas Gerais, a atividade da Campanha Dezembro Laranja será em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas e Uberaba
O Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Na edição de 2025, um dos pontos altos ocorre neste sábado (13/12), em que haverá um grande mutirão para oferecer à população orientação, diagnóstico e cuidado relacionados à doença.
A atividade gratuita contará com a colaboração de mais de dois mil médicos voluntários em mais de 100 postos espalhados pelo Brasil. Desde a primeira edição dessa iniciativa, em 1999, foram realizadas mais de 600 mil consultas e identificados mais de 75 mil casos de câncer cutâneo.
Pontos de atendimento em Minas Gerais
A regional da SBD em Minas participa do mutirão nos seguintes locais:
- Belo Horizonte: Ambulatório de Dermatologia do Hospital Eduardo de Menezes
- Juiz de Fora: Ambulatório de Dermatologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus
- Patos de Minas: Santa Casa de Misericórdia
- Uberlândia: Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia
- Uberaba: Universidade Federal do Triângulo Mineiro
O atendimento será por ordem de chegada.
Para a dermatologista e coordenadora da Campanha em Belo Horizonte, Ana Cláudia Lyon de Moura, “o mutirão nacional depende da mobilização regional para alcançar populações com menor acesso a dermatologistas e ampliar o impacto da iniciativa”.
Segundo Bianca Costa Soares de Sá, coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e da Campanha Dezembro Laranja deste ano, “cada atendimento representa uma oportunidade de salvar uma vida. Ao unir dermatologistas voluntários em todo o Brasil, mostramos que a orientação e o diagnóstico precoce são as formas mais eficazes de vencer o câncer de pele”.
Serviço
Mutirão de atendimento da SBD
Dia: 13/12
Horário: das 9h às 15h