PREVENÇÃO

Câncer de pele: mutirão de atendimento gratuito ocorre neste sábado

Em Minas Gerais, a atividade da Campanha Dezembro Laranja será em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas e Uberaba

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
09/12/2025 13:00

"Cada atendimento representa uma oportunidade de salvar uma vida", diz especialista crédito: FreePik

Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Na edição de 2025, um dos pontos altos ocorre neste sábado (13/12), em que haverá um grande mutirão para oferecer à população orientação, diagnóstico e cuidado relacionados à doença.

A atividade gratuita contará com a colaboração de mais de dois mil médicos voluntários em mais de 100 postos espalhados pelo Brasil. Desde a primeira edição dessa iniciativa, em 1999, foram realizadas mais de 600 mil consultas e identificados mais de 75 mil casos de câncer cutâneo.

Pontos de atendimento em Minas Gerais

A regional da SBD em Minas participa do mutirão nos seguintes locais:

  • Belo Horizonte: Ambulatório de Dermatologia do Hospital Eduardo de Menezes
  • Juiz de Fora: Ambulatório de Dermatologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus
  • Patos de Minas: Santa Casa de Misericórdia
  • Uberlândia: Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia
  • Uberaba: Universidade Federal do Triângulo Mineiro

O atendimento será por ordem de chegada.

Para a dermatologista e coordenadora da Campanha em Belo Horizonte, Ana Cláudia Lyon de Moura, “o mutirão nacional depende da mobilização regional para alcançar populações com menor acesso a dermatologistas e ampliar o impacto da iniciativa”.

Segundo Bianca Costa Soares de Sá, coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e da Campanha Dezembro Laranja deste ano, “cada atendimento representa uma oportunidade de salvar uma vida. Ao unir dermatologistas voluntários em todo o Brasil, mostramos que a orientação e o diagnóstico precoce são as formas mais eficazes de vencer o câncer de pele”.

Serviço

Mutirão de atendimento da SBD

Dia: 13/12

Horário: das 9h às 15h

Sitehttps://sbd.org.br/dezembrolaranja/

