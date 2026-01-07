Hospital Maria Amélia Lins pode ser gerido pela Santa Casa de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Hospital Maria Amélia Lins, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem um novo capítulo em sua história. Nesta quarta-feira (7/1), a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) publicou o resultado do edital para cessão e permissão gratuita do imóvel e bens da unidade de saúde para instituições privadas ou filantrópicas. Caso não haja nenhum recurso, o hospital será administrado, por cinco anos, pela Santa Casa de Misericórdia da capital. A posse vai acontecer após a migração e integração de todos os serviços do HML para o Hospital João XXIII.

Em 13 de março de 2025, conforme informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Fhemig bloqueou todos os leitos do hospital, determinando seu fechamento. No mês seguinte, a fundação ainda declarou que o Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep) seria o novo controlador da unidade, na promessa de que ele se transformaria em um polo para a realização de cirurgias eletivas.

Desde então, o hospital segue em funcionamento, mas com uma série de limitações. O bloco cirúrgico, por exemplo, está fechado desde o último mês de dezembro e os procedimentos operatórios foram transferidos, principalmente, para o Hospital João XXIII.

As mudanças geraram transtornos nas outras unidades geridas pelo Governo de Minas. Entre abril e maio do último ano, o deputado Lucas Lasmar (Rede) tentou abrir uma CPI para debater o sucateamento dos hospitais da rede, mas não conseguiu as assinaturas necessárias para a sua abertura. Na época, as unidades da capital estavam superlotadas devido a grande quantidade de pacientes que necessitavam de procedimentos cirúrgicos que, antes, seriam realizados no Maria Amélia Lins.

Transferência de administração

De acordo com o edital do processo de concessão temporária dos bens HMAL, a transferência responde às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). Durante o prazo para entrega de propostas, nove instituições se apresentaram. Destas, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e o Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep) empataram. Mas como a unidade belo-horizontina possui 35 anos de experiência em execução de atividades em atendimento ao SUS, venceu no critério de desempate.

Apesar do resultado do edital, as unidades que não ganharam o pleito ainda podem recorrer. Em nota, a Fhemig informou que o prazo para análise de eventuais posições contrárias é em 12 de janeiro. Na sequência o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado. “A conclusão somente se dará após a deliberação final do Tribunal de Contas para autorizar a assinatura dos termos de cessão entre a Fhemig e a instituição vencedora”.

Procurada, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte informou que recebeu o resultado divulgado pela comissão responsável pelo edital e que aguardará o transcurso regular dos prazos recursais e administrativos previstos. Além disso, o hospital afirmou que só vai se manifestar sobre eventuais desdobramentos relacionados à unidade após o prazo.



"A Santa Casa BH reafirma seu compromisso histórico com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com a colaboração institucional junto ao poder público, sempre orientada pela legalidade, pela transparência e pelo interesse público", informou.

Como vai funcionar a transferência da administração?

De acordo com o edital da cessão e doação temporária dos imóveis do Hospital Maria Amélia Lins possui a condicionante de que os serviços prestados na unidade deverão continuar sendo para o Sistema Único de Saúde (SUS). Para a Fundação Hospital de Minas Gerais, o novo modelo vai garantir a ampliação do atendimento na rede municipal do SUS, “podendo dobrar sua capacidade de oferta e, dessa forma, contribuirá efetivamente para a redução do tempo de espera por procedimentos ortopédicos eletivos”.

Além disso, a parceira deverá incluir no rol de atuação a realização de cirurgias de média e alta complexidade. No entanto, a cessão não prevê transferência de recursos financeiros por parte da Fhemig à entidade vencedora do edital.

“A entidade selecionada ficará responsável por buscar fontes de financiamento, conforme regramento do SUS, para investimentos e manutenção de suas operações”, indica o edital.

