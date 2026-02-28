Dia D de Prevenção à Dengue tem 'mosquitos' vistoriando casas em BH

Com Marcos Vieira

Como ação de prevenção à dengue, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promove, neste sábado (28/2), o Dia D de Prevenção à Dengue em residências da cidade. Durante a ação, agentes de combates a endemias (ACE) vistoriam casas, eliminam possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e orientam os moradores. Desta vez, “mosquitos da dengue” acompanham a ação.

Foi o que viveu Maria Marta, moradora do bairro Granja de Freitas, no Leste da capital. Ela foi uma das moradoras que teve a casa vistoriada e se divertiu com os agentes. A vistoria foi acompanhada pela reportagem que viu algumas brincadeiras: enquanto conversava com o Estado de Minas, dois dos agentes, que estavam fantasiados do mosquito, brincaram com ela: “Chego aqui, fico vendo seu quintal bem cuidado, não tem moradia para mim não! Vou pegar minha esposa aqui e procurar outro lugar”, disse um, antes de elogiar a idosa pelos cuidados da casa.

À reportagem, Maria contou que mora na região desde 1971, e que está acostumada com as vistorias. “Com essas chuvas, fica difícil de correr atrás de escorrer tudo [a água], mas a gente cuida das coisinhas e faz o que pode”, afirmou. Para ela, a ação dos agentes de saúde é muito boa porque os moradores podem se preocupar menos.

De acordo com a PBH, foram confirmados, no ano de 2026, 97 casos de dengue e 12 de chikungunya em Belo Horizonte, sem nenhum registro de zika. De janeiro ao último dia de fevereiro, 207 mil vistorias já foram feitas em imóveis da cidade e 19 mutirões de limpeza em 3 mil imóveis, com recolhimento de 22 toneladas de materiais, em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Em entrevista ao Estado de Minas no Centro de Saúde Granja de Freitas, a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond, afirmou que BH “não podia ficar de fora” do Dia D, que é uma ação promovida pelo governo do estado. Para ela, a ação reforça ações que a secretaria promove ao longo do ano e reforça para a população que “o cuidado é diário, contínuo e de todo mundo”.

Agentes da PBH vistoriam locais considerados propensos para a reprodução do mosquito da dengue e orientam moradores sobre os cuidados Marcos Vieira/EM/D.A. Press

Segundo Thaysa, as ações promovidas pela prefeitura são contínuas, mas um dia como a mobilização do Dia D é importante para reforçar que, apesar da cidade estar vivendo um momento tranquilo em relação ao número de casos, não se deve “baixar a guarda”. “A gente tem que estar sempre alerta, sempre atento, porque depende de todos nós, tanto o poder público, mas também da população, os cuidados para que a gente não tenha um aumento no número de casos de doenças relacionadas ao Aedes aegypti”, disse.

A PBH oferece vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com doses aplicadas nos centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Eduardo Campos Prosdocimi, reforçou a atenção com a vacinação e afirmou que o foco do estado é o controle das arboviroses.

“Nós temos cerca de 90% de redução [em relação ao ano de 2024], muito vinculada a essas ações de mobilização, ao uso dos drones, ao investimento massivo que o estado faz. [Foi investido] cerca de R$ 210 milhões em promoção para que todos os municípios tenham planos de contingência, ações de controle de vetor, assistência integrada de uma forma geral. Portanto, investimento, inovação e mobilização dão resultado no controle das arboviroses e no aumenta a cobertura vacinal”, afirmou.

