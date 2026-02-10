Minas confirma duas primeiras mortes por dengue em 2026
Secretaria de Estado de Saúde emitiu comunicado na noite desta terça-feira (10/2). A pasta confirma que há pouco mais de 2,7 mil casos de dengue no estado
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do governo de Minas confirmou, na noite desta terça-feira (10/2), as duas primeiras mortes por dengue neste ano no estado.
A primeira ocorreu na última terça-feira (4/2). Trata-se de uma mulher de 93 anos, moradora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com histórico de comorbidades. A segunda morte ocorreu nesta terça-feira. “As informações sobre essa vítima ainda estão em levantamento”, pontuou a SES.
Segundo informado no boletim epidemiológico do estado, Minas Gerais registrou neste ano 10.085 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Desse total, 2.717 registros foram confirmados para a doença, e há 11 mortes em investigação.
Em 2025, Minas encerrou o ano com 118.858 registros de dengue, uma redução de 92% em relação a 2024, ano no qual o estado vivenciou um surto da doença, com 5.972 mortes. Foram mais de 6,4 milhões de casos prováveis (dados até 28 de dezembro daquele ano).
"Desde setembro passado, houve repasse antecipado de recursos aos municípios para fortalecer a resposta local, além de investimentos anuais de cerca de R$ 210 milhões em vigilância em saúde, controle vetorial e tecnologias de monitoramento, como ovitrampas e drones. As ações incluem a descentralização do uso do fumacê e a ampliação da oferta de exames laboratoriais", pontuou a SES.