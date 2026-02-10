Assine
CENTRO-OESTE DO ESTADO

Trabalhador morre eletrocutado e despenca sobre marquise em cidade de MG

Acidente aconteceu nesta terça-feira (10/2) em Formiga. Testemunhas informaram que o trabalhador realizava a instalação de uma calha metálica

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
10/02/2026 19:51

Vítima de eletrocussão despencou sobre marquise na rua Barão de Piumhi, no centro de Formiga
Vítima de eletrocussão despencou sobre marquise na rua Barão de Piumhi, no centro de Formiga crédito: CBMMG

Um homem de 56 anos morreu na tarde desta terça-feira (10/2) em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, após ser eletrocutado na rua Barão de Piumhi, no Centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que o trabalhador realizava a instalação de uma calha metálica utilizando uma escada de ferro. Ainda de acordo com a corporação, a vítima teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. 

"Durante o trabalho, a calha teria encostado na fiação elétrica de alta tensão, provocando a descarga elétrica e a queda do trabalhador sobre a marquise", explicou a corporação. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local. A ocorrência não menciona se o homem trabalhava usando equipamentos de proteção individual (EPIs). 

