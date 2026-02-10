Trabalhador morre eletrocutado e despenca sobre marquise em cidade de MG
Acidente aconteceu nesta terça-feira (10/2) em Formiga. Testemunhas informaram que o trabalhador realizava a instalação de uma calha metálica
compartilheSIGA
Um homem de 56 anos morreu na tarde desta terça-feira (10/2) em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, após ser eletrocutado na rua Barão de Piumhi, no Centro da cidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que o trabalhador realizava a instalação de uma calha metálica utilizando uma escada de ferro. Ainda de acordo com a corporação, a vítima teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus.
Leia Mais
"Durante o trabalho, a calha teria encostado na fiação elétrica de alta tensão, provocando a descarga elétrica e a queda do trabalhador sobre a marquise", explicou a corporação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local. A ocorrência não menciona se o homem trabalhava usando equipamentos de proteção individual (EPIs).