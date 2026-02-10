Assine
AGRESSÕES RECORRENTES

Homem ouve áudio em celular da mulher e, com ciúme, agride a companheira

Vítima contou que o agressor a segurou pelos braços e a derrubou no chão depois de ouvir um áudio gravado quando o casal estava separado

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
10/02/2026 18:58 - atualizado em 10/02/2026 18:59

Homem ouve áudio em app de mensagem da esposa e, com ciúme, agride mulher
Homem ouve áudio em app de mensagem da esposa e, com ciúme, agride mulher

Um homem de 34 anos foi preso por agredir a mulher após ouvir um áudio no celular da vítima. O crime foi cometido em Patos de Minas, no último domingo (8/2), e, segundo a mulher, os ciúmes foram causados por um mal-entendido.

A mulher, de 31 anos, relatou à Polícia Militar que fazia a transferência de dados de um celular antigo para outro quando o marido ouviu o conteúdo e iniciou as agressões. Ela relatou ainda que não foi a primeira vez que ele a atacou, afirmando já ter sido empurrada, puxada pelo braço e esganada em outras crises de ciúmes.

Desta vez, ele não só quebrou o celular da vítima, como a segurou pelos braços e a derrubou no chão. A mulher sofreu ferimento no joelho.

O suspeito apresentou versão diferente e negou as agressões físicas, dizendo apenas que arremessou o celular no chão. Apesar de a vítima não ter manifestado interesse em representar criminalmente, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e dano.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patos de Minas.

