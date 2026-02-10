Homem ouve áudio em celular da mulher e, com ciúme, agride a companheira

Um homem de 34 anos foi preso por agredir a mulher após ouvir um áudio no celular da vítima. O crime foi cometido em Patos de Minas, no último domingo (8/2), e, segundo a mulher, os ciúmes foram causados por um mal-entendido.

A mulher, de 31 anos, relatou à Polícia Militar que fazia a transferência de dados de um celular antigo para outro quando o marido ouviu o conteúdo e iniciou as agressões. Ela relatou ainda que não foi a primeira vez que ele a atacou, afirmando já ter sido empurrada, puxada pelo braço e esganada em outras crises de ciúmes.

Desta vez, ele não só quebrou o celular da vítima, como a segurou pelos braços e a derrubou no chão. A mulher sofreu ferimento no joelho.

O suspeito apresentou versão diferente e negou as agressões físicas, dizendo apenas que arremessou o celular no chão. Apesar de a vítima não ter manifestado interesse em representar criminalmente, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e dano.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patos de Minas.