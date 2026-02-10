Jovem é encontrada morta após sair para procurar emprego na Grande BH

O corpo de Vanessa Lara foi encontrado com sinais de violência em uma pista de caminhada de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (10/2). Ontem (9/2), a família procurou a Polícia Militar para informar o desaparecimento. A vítima é de Pará de Minas, na Região Central do estado, e havia ido ao Sine para procurar emprego. O corpo foi localizado com a ajuda de um drone.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe de Vanessa compareceu à delegacia alegando que a filha esteve no Sine de Juatuba por volta de meio-dia para se cadastrar em um processo seletivo. Depois disso, a jovem não voltou para casa.

As informações são confirmadas pela câmera de segurança do local, que registrou a presença da jovem por volta das 14h dessa segunda-feira. No momento, ela usava o cabelo solto e vestia camisa branca e calça jeans azul.

A PM está no local e aguarda a chegada da perícia e Rabecão.

