'Meiga e cheia de sonhos': adolescente morta em padaria é velada na RMBH

Familiares e amigos se despedem, nesta sexta-feira (6/2), de Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, uma das três vítimas do ataque a tiros em uma padaria no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O velório ocorre no Cemitério Porto Seguro.

Abalada, a mãe da adolescente, Camila Fernandes, mal conseguiu falar durante a despedida da filha. Em meio às lágrimas, ela apenas pediu justiça. Nathielly tinha cinco irmãos, que também estiveram no velório acompanhados de outros familiares.

O local ficou tomado por parentes e amigos logo nas primeiras horas da manhã. Em meio a choro e abraços, a família pediu justiça e lembrou a adolescente como uma jovem carinhosa e dedicada. “Ela era uma menina meiga, trabalhadora, cheia de sonhos. Meu coração está em pedaços. O que fizeram com a minha sobrinha é lamentável. A gente só quer justiça, de Deus e da Justiça da Terra”, disse a tia e madrinha, Silvana Estrocate, emocionada.

A prima da vítima, Eduarda Carolina, classificou o crime como uma crueldade. “É uma dor que eu não desejo para ninguém. Ela era carinhosa com todo mundo, estava começando a trabalhar, cheia de planos. De repente, uma pessoa chega e faz o que fez… isso revolta a gente. A justiça não traz ela de volta, mas conforta um pouco, porque foi uma crueldade muito grande”, afirmou.

Amiga da família, Natalia Alves contou que Nathielly estava animada com o futuro. “No dia do crime, ela falava: ‘Vou comprar minhas coisas e voltar a estudar’. Ela estava muito feliz. Era um doce de pessoa”, disse. Sobre o suspeito, ela completou: “Ele não deu a ela a chance de viver a própria vida. A gente espera que a lei cobre e que a polícia fique em cima para que isso não se repita com outras meninas.”

Familiares também relataram que o relacionamento de Nathielly com o principal suspeito, um adolescente de 17 anos, era marcado por idas e vindas. Segundo Eduarda, a jovem já tinha decidido terminar. “Pelo que a gente sabia, eles terminavam e voltavam. Ele xingava ela, tratava mal em algumas ligações. Isso já deixava a gente preocupada. Ela tinha me dito que já tinha terminado”, contou.

O crime

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (4/2). Nathielly, que trabalhava na padaria, foi baleada junto com Ione Ferreira Costa, de 56 anos, cliente do estabelecimento, e Emanuelly Geovanna, de 14, que também atuava no local. Nathielly e Ione morreram no local. Emanuelly chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital Risoleta Neves, mas a morte foi confirmada posteriormente.

Uma testemunha contou à Polícia Militar que o autor entrou usando capacete e atirou primeiro contra Nathielly, depois contra a cliente e, por último, contra Emanuelly. Segundo o depoimento, ela chegou a implorar para não ser morta e o suspeito debochou dela. Após os disparos, o suspeito fugiu em uma motocicleta. A polícia avalia que a forma de agir pode indicar que ele conhecia as vítimas.

O adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly, foi apreendido por suspeita de envolvimento no crime e levado para a Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves. Ele passou por audiência e aguarda vaga em um centro socioeducativo. Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, mas a Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas para esclarecer a motivação e a dinâmica do ataque.

A mãe do adolescente afirma que o filho não é o autor dos disparos e sustenta que ele estava em casa no momento do crime. Segundo ela, os dois estavam na casa da avó do jovem e câmeras de segurança da vizinhança teriam registrado os momentos em que ele saiu e voltou para a residência naquela noite. A mulher também diz que pediu ao filho que fosse a uma mercearia comprar cigarros e que ele teria retornado em poucos minutos, apresentando comprovante da compra. De acordo com a versão, a padaria ficaria longe demais para que ele tivesse ido até o local e voltado no intervalo registrado pelas imagens.



Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha teria dúvidas sobre a autoria. Por outro lado, pessoas que estavam nas proximidades do comércio relataram à polícia que o ex-namorado de Nathielly teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos tiros. A Polícia Civil afirma que o caso segue sob investigação.

Além de Nathielly, também serão veladas e enterradas nesta sexta-feira as outras duas vítimas do ataque. O corpo de Ione Ferreira Costa, de 56 anos, é velado no Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, com sepultamento previsto para as 14h. Já Emanuelly Geovanna, de 14 anos, tem velório na Igreja Pentecostal Restaurando Almas, no bairro Piratininga, em Venda Nova, e será enterrada no Cemitério da Paz, às 16h30.