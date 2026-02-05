Após atirar em três mulheres em padaria, suspeito debochou de testemunha

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma das testemunhas do assassinato de duas adolescentes e uma mulher em uma padaria do Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, ocorrido nessa quarta-feira (4/2), foi Ana Júlia, filha do dono da padaria. A jovem, de 19 anos — irmã de Emanuely Geovanna, uma das vítimas fatais —, relatou à polícia que o suspeito foi em sua direção após balear as outras vítimas e que ela suplicou para que ele não atirasse. Nesse momento, segundo o depoimento, o homem debochou sorrindo e mostrando a língua enquanto apertava as bochechas com os polegares, fugindo em seguida em uma motocicleta.

Ana Júlia afirma ter presenciado toda a cena. Segundo ela, o homem chegou ao local com o rosto coberto por touca e capacete e atirou contra Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, que trabalhava no caixa e seria ex-namorada do suspeito. Em seguida, ele disparou contra a cliente Ione Ferreira Costa, de 56, e contra a jovem Emanuely.

Em entrevista à imprensa, o pai das jovens contou que Emanuely o ajudava na padaria durante o período de férias escolares. Emocionado, ele relatou que a filha era muito alegre e comunicativa. Com a morte de Emanuely, confirmada nesta quinta-feira (5/2), o ataque soma três vítimas fatais.

O principal suspeito pelo triplo homicídio é um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido e permanece na Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves, enquanto aguarda uma vaga em um centro socioeducativo. A mãe do jovem alega que ele não é o responsável pelo crime, pois estaria em casa com ela no momento do ataque.

A Polícia Militar informou que existem câmeras em residências próximas à padaria e que as imagens passarão por averiguação. No entanto, moradores estariam receosos em fornecer as gravações e alegam que os equipamentos não registraram o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos