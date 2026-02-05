Dois suspeitos conhecidos por roubos em região de BH são presos

Dois suspeitos, de 27 e 29 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (5/2), no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Sargento Dias da Polícia Militar, um dos homens já vinha sendo investigado há cerca de uma semana por envolvimento em diversos roubos contra pedestres na região.

Na quarta-feira (4/2), os militares do 16° BPM montaram um cerco para capturar o suspeito, que conseguiu fugir. No entanto, na data de hoje ele não teve a mesma sorte e após denúncia anônima informando que ele estaria novamente na área, a equipe realizou a abordagem e efetuou a prisão dentro de um veículo, que foi apreendido.

Segundo a PM, ambos os suspeitos possuem passagens por tráfico e uso de drogas, direção perigosa, sequestro e roubo. Eles foram encaminhados à delegacia, onde a polícia irá apurar a participação da dupla nos crimes e verificar se vítimas reconhecem os detidos.