Assine
overlay
Início Gerais
ACHADOS

Dois suspeitos conhecidos por roubos em região de BH são presos

Dupla foi localizada pela PM depois de denúncia anônima informar a localidade deles

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/02/2026 10:26 - atualizado em 05/02/2026 10:56

compartilhe

SIGA
x
Carro que estava com os suspeitos no Bairro Nazaré, em BH, foi apreendido pela PM
Carro que estava com os suspeitos no Bairro Nazaré, em BH, foi apreendido pela PM crédito: PMMG/Reprodução

Dois suspeitos, de 27 e 29 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (5/2), no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Sargento Dias da Polícia Militar, um dos homens já vinha sendo investigado há cerca de uma semana por envolvimento em diversos roubos contra pedestres na região.

Leia Mais

Na quarta-feira (4/2), os militares do 16° BPM montaram um cerco para capturar o suspeito, que conseguiu fugir. No entanto, na data de hoje ele não teve a mesma sorte e após denúncia anônima informando que ele estaria novamente na área, a equipe realizou a abordagem e efetuou a prisão dentro de um veículo, que foi apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PM, ambos os suspeitos possuem passagens por tráfico e uso de drogas, direção perigosa, sequestro e roubo. Eles foram encaminhados à delegacia, onde a polícia irá apurar a participação da dupla nos crimes e verificar se vítimas reconhecem os detidos.

Tópicos relacionados:

bh pm roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay