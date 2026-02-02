Trio rouba carro, fica sem gasolina na rodovia e é preso pela PRF
Criminosos pediram carona para a vítima, que foi rendida, agredida e teve o carro roubado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado e prendeu três suspeitos durante abordagem na BR-365, em Patos de Minas. O veículo ficou sem combustível na rodovia.
Durante a Operação Retorno às Férias Escolares, os agentes encontraram um EcoSport parando sobre a pista. Durante a verificação, os policiais descobriram que se trava de carro roubado cerca de quatro horas antes.
Nele estavam uma jovem de 18 anos, que confessou participação no roubo junto a dois homens. Segundo ela, o trio pediu carona à vítima em Patrocínio e a agrediu para levar o veículo.
Os dois comparsas foram localizados a pé, tentando retornar ao carro com combustível, e também acabaram presos. A mulher ainda tentou fugir, mesmo algemada, e foi autuada por desobediência.
Os três foram encaminhados à Polícia Civil. O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário.