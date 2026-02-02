Mulher morre atropelada ao tentar atravessar rodovia
Segundo o motorista, vítima entrou repentinamente na pista
Uma mulher de 64 anos morreu no fim da tarde deste domingo (01/02), em Bocaiúva, Norte de Minas. Ela foi atropelada por um Fiat Siena, quando tentava atravessar a rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 410.
As causas do acidente serão analisadas a partir do trabalho da perícia da Polícia Civil, que esteve no local. Segundo o condutor do Fiat Siena, um homem de 49 anos, a mulher teria tentado atravessar a pista subitamente e não teria sido possível desviar.
Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e encontrou a mulher em estado grave, caída ao solo, inconsciente, com traumatismo cranioencefálico significativo, múltiplos traumas e em parada cardiorrespiratória.
Foi realizado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar com manobras de reanimação. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Doutor Gil Alves. No entanto, ela não resistiu e morreu quando estava na emergência.