ACIDENTE

Mulher morre atropelada ao tentar atravessar rodovia

Segundo o motorista, vítima entrou repentinamente na pista

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
02/02/2026 13:28

Tráfego teve de ser interrompido para socorro à vítima
Tráfego teve de ser interrompido para socorro à vítima

Uma mulher de 64 anos morreu no fim da tarde deste domingo (01/02), em Bocaiúva, Norte de Minas. Ela foi atropelada por um Fiat Siena, quando tentava atravessar a rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 410.

As causas do acidente serão analisadas a partir do trabalho da perícia da Polícia Civil, que esteve no local. Segundo o condutor do Fiat Siena, um homem de 49 anos, a mulher teria tentado atravessar a pista subitamente e não teria sido possível desviar.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e encontrou a mulher em estado grave, caída ao solo, inconsciente, com traumatismo cranioencefálico significativo, múltiplos traumas e em parada cardiorrespiratória.

Foi realizado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar com manobras de reanimação. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Doutor Gil Alves. No entanto, ela não resistiu e morreu quando estava na emergência.

