Batida de frente na MGC-135 deixa uma mulher morta e quatro feridos em MG

Uma batida frontal entre dois veículos de passeio deixou uma mulher morta e quatro pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (29/1), na rodovia MGC-135, em Bocaiúva (MG), no Norte do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 428 da rodovia, próximo à Comunidade de Campo Limpo, na zona rural do município. No local, foi constatado o impacto entre um Fiat Toro e um Volkswagen Fox.

Os dois ocupantes da Fiat Toro, de 39 e 46 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados por uma ambulância da concessionária ECO-135 ao Hospital Regional de Bocaiúva.

No Volkswagen Fox, três pessoas estavam no veículo. Uma mulher de 40 anos ficou presa às ferragens e teve a morte confirmada no local. Outra passageira, de 45 anos, relatava dores abdominais, enquanto um homem de 58 anos sofreu fraturas nas duas pernas, fratura exposta no braço esquerdo e traumatismo cranioencefálico. Ambos foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Regional de Bocaiúva.

Depois do trabalho de desencarceramento, o corpo da vítima fatal foi liberado para a funerária da cidade. Devido ao impacto, houve derramamento de óleo na pista, sendo aplicada serragem para evitar riscos de derrapagem e garantir a segurança no trecho.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos. Participaram da ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu, ECO-135 e Polícia Civil.