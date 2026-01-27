Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

MG: colisão frontal entre caminhonete e caminhão mata uma pessoa

Acidente ocorreu na rodovia MGC-265, em Ubá, na Zona da Mata. Vítima estava no veículo de menor porte e ficou presa às ferragens

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/01/2026 22:06

compartilhe

SIGA
x
Veículo Volkwagen Saveiro de cor branca destruído, atravessado na rodovia MGC-265, em Ubá, na Zona da Mata Mineira, após colidir de frente com caminhão
Veículos colidiram de frente, mas dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou uma pessoa morta nesta terça-feira (27/1) em Ubá (MG), na Zona da Mata. Os veículos colidiram de frente na rodovia MGC-265: a vítima estava na picape, uma Volkswagen Saveiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando as equipes de salvamento chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida, presa às ferragens. O óbito foi constatado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).  

Leia Mais

Os bombeiros retiraram o corpo dos destroços após a realização de uma perícia. Em seguida, despejaram pó de serragem sobre a pista para evitar novas colisões, em decorrência do vazamento de fluidos de um dos veículos acidentados. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo informações do CBMMG, o caminhão envolvido na colisão transportava alimentos para a Penitenciária de Rio Pomba, também na Zona da Mata. Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais também compareceram ao local. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.  

Tópicos relacionados:

caminhao caminhonete colisao colisao-frontal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay