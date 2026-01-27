MG: colisão frontal entre caminhonete e caminhão mata uma pessoa
Acidente ocorreu na rodovia MGC-265, em Ubá, na Zona da Mata. Vítima estava no veículo de menor porte e ficou presa às ferragens
Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou uma pessoa morta nesta terça-feira (27/1) em Ubá (MG), na Zona da Mata. Os veículos colidiram de frente na rodovia MGC-265: a vítima estava na picape, uma Volkswagen Saveiro.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando as equipes de salvamento chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida, presa às ferragens. O óbito foi constatado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Os bombeiros retiraram o corpo dos destroços após a realização de uma perícia. Em seguida, despejaram pó de serragem sobre a pista para evitar novas colisões, em decorrência do vazamento de fluidos de um dos veículos acidentados.
Ainda segundo informações do CBMMG, o caminhão envolvido na colisão transportava alimentos para a Penitenciária de Rio Pomba, também na Zona da Mata. Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais também compareceram ao local. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.