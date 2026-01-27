Assine
SINALIZAÇÃO

BR-040 passa por trabalho de atualização das marcações quilométricas

De acordo com concessionária, os serviços não causarão interdição de faixas, desvios ou quaisquer intervenções no tráfego

AC
Alexandre Carneiro
27/01/2026 20:43

Radar na BR-040, no município de Congonhas: foto mostra equipamento em primeiro plano e veículos trafegando pela estrada
Todos os marcos quilométricos do trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da mata, serão atualizados crédito: Euler Junior/EM/D.A.Press

Os marcos quilométricos de um trecho de aproximadamente 232 km da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, serão atualizados. De acordo com a EPR Via Mineira, os serviços não causarão interdição de faixas, desvios ou quaisquer intervenções no tráfego.

De acordo com a empresa, o início do trecho que atualmente está situado no Km 543,680, em Belo Horizonte, passará a ser demarcado pelo Km 544,0. Já o fim da concessão, em Juiz de Fora, passará do Km 773,2 para o Km 776,1. A localização física desses marcos não muda: apenas as marcações serão atualizadas.

Ações semelhantes vêm sendo adotadas em todo o país, de modo a adequá-las ao novo Sistema Nacional de Viação (SNV), que redefine e padroniza oficialmente a numeração da quilometragem das rodovias federais. Segundo a EPR Via Mineira, trata-se de uma 'medida técnica, administrativa e contratual".

A atualização dos marcos quilométricos da BR-040 é feita por duas frentes de trabalho simultâneas, sendo que uma partiu de Belo Horizonte e, a outra, de Juiz de Fora. Elas seguirão em sentido convergente ao centro do trecho, localizado em Carandaí, na região Central de Minas. A previsão é de que a ação termine no dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, mas a concessionária informa que a programação pode sofrer ajustes.

