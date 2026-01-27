BR-040 passa por trabalho de atualização das marcações quilométricas
De acordo com concessionária, os serviços não causarão interdição de faixas, desvios ou quaisquer intervenções no tráfego
Os marcos quilométricos de um trecho de aproximadamente 232 km da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, serão atualizados. De acordo com a EPR Via Mineira, os serviços não causarão interdição de faixas, desvios ou quaisquer intervenções no tráfego.
De acordo com a empresa, o início do trecho que atualmente está situado no Km 543,680, em Belo Horizonte, passará a ser demarcado pelo Km 544,0. Já o fim da concessão, em Juiz de Fora, passará do Km 773,2 para o Km 776,1. A localização física desses marcos não muda: apenas as marcações serão atualizadas.
Ações semelhantes vêm sendo adotadas em todo o país, de modo a adequá-las ao novo Sistema Nacional de Viação (SNV), que redefine e padroniza oficialmente a numeração da quilometragem das rodovias federais. Segundo a EPR Via Mineira, trata-se de uma 'medida técnica, administrativa e contratual".
A atualização dos marcos quilométricos da BR-040 é feita por duas frentes de trabalho simultâneas, sendo que uma partiu de Belo Horizonte e, a outra, de Juiz de Fora. Elas seguirão em sentido convergente ao centro do trecho, localizado em Carandaí, na região Central de Minas. A previsão é de que a ação termine no dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, mas a concessionária informa que a programação pode sofrer ajustes.