BR-040: novo radar de 30km/h já está operando em trecho da rodovia

Um trecho da BR-040 que passa pelo perímetro urbano de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, passou a ter limite de velocidade mais baixo. Anteriormente, a máxima permitida era de 60km/h, mas, desde o último dia 19 de dezembro, uma sexta-feira, os motoristas que transitam pelo local não podem ultrapassar 30km/h. Há um radar instalado na via, no qual foi afixada uma placa que informa o novo limite.

O radar tem causado reclamações de usuários da rodovia nas redes sociais, que consideram o limite de 30km/h incompatível com o local. Consultada pela reportagem, a EPR Via Mineira, responsável por um trecho de 232km da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, informou que a redução da velocidade é um “ajuste temporário”, realizado “em caráter experimental”.

De acordo com a concessionária, o novo limite de velocidade foi estabelecido “a partir de demandas da comunidade e de estudos técnicos do Programa de Redução de Acidentes”. Além disso, a implantação “foi acompanhada por monitoramento técnico e operacional”.

Ainda segundo a EPR Via Mineira, a vigoração do novo limite de velocidade foi acompanhada da implantação de uma faixa elevada para a passagem de transeuntes na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, “como medida de segurança viária voltada à proteção de pedestres em trecho urbano”. Tal faixa, porém, não foi completamente construída e, atualmente, atravessa apenas uma das pistas, no sentido ao Rio de Janeiro.

Trecho voltará a ter limite de 60km/h

A medida, no entanto, parece não ter surtido o efeito desejado. Depois do contato do Estado de Minas, a concessionária informou que retomará o antigo limite estabelecido para o trecho: “como parte do processo de avaliação, a faixa elevada será removida na próxima quarta-feira (21/1), com retorno ao arranjo viário anterior e velocidade regulamentada de 60 km/h”, informa a empresa.