Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

BR-040: novo radar de 30km/h já está operando em trecho da rodovia

Equipamento entrou em atividade há cerca de um mês, mas o local voltará a ter limite de velocidade mais alto

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
20/01/2026 19:08 - atualizado em 20/01/2026 19:24

compartilhe

SIGA
x
Veículos passam por radar de velocidade instalado na BR-040, no município de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas: placa instalada no equipamento indica limite de 30km/h
Sinalização informa novo limite de velocidade no trecho, onde há um radar crédito: Vera Schmitz/EM/D.A.Press

Um trecho da BR-040 que passa pelo perímetro urbano de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, passou a ter limite de velocidade mais baixo. Anteriormente, a máxima permitida era de 60km/h, mas, desde o último dia 19 de dezembro, uma sexta-feira, os motoristas que transitam pelo local não podem ultrapassar 30km/h. Há um radar instalado na via, no qual foi afixada uma placa que informa o novo limite.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O radar tem causado reclamações de usuários da rodovia nas redes sociais, que consideram o limite de 30km/h incompatível com o local. Consultada pela reportagem, a EPR Via Mineira, responsável por um trecho de 232km da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, informou que a redução da velocidade é um “ajuste temporário”, realizado “em caráter experimental”.

De acordo com a concessionária, o novo limite de velocidade foi estabelecido “a partir de demandas da comunidade e de estudos técnicos do Programa de Redução de Acidentes”. Além disso, a implantação “foi acompanhada por monitoramento técnico e operacional”.

Leia Mais

Ainda segundo a EPR Via Mineira, a vigoração do novo limite de velocidade foi acompanhada da implantação de uma faixa elevada para a passagem de transeuntes na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, “como medida de segurança viária voltada à proteção de pedestres em trecho urbano”. Tal faixa, porém, não foi completamente construída e, atualmente, atravessa apenas uma das pistas, no sentido ao Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trecho voltará a ter limite de 60km/h

A medida, no entanto, parece não ter surtido o efeito desejado. Depois do contato do Estado de Minas, a concessionária informou que retomará o antigo limite estabelecido para o trecho: “como parte do processo de avaliação, a faixa elevada será removida na próxima quarta-feira (21/1), com retorno ao arranjo viário anterior e velocidade regulamentada de 60 km/h”, informa a empresa.

Tópicos relacionados:

br br-040 radar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay