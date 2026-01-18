Assine
MG: comandante da PM de Planura morre após batida frontal na BR-364

Idoso, que conduzia caminhonete, também morreu; esposa dele ficou ferida no acidente na BR-364, perto de Frutal, no Triângulo Mineiro

Renato Manfrim
Renato Manfrim
Repórter
18/01/2026 10:48

Comandante da PM de Planura morre após batida frontal na BR-364
As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

O comandante da Polícia Militar de Planura (MG), no Triângulo Mineiro, o tenente Ronivaldo Queiroz do Amaral, morreu na manhã desse sábado (18/1) na após uma colisão de dois veículos na BR-364, perto de Frutal (MG), a cerca de 30 km de Planura.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Frutal, Queiroz estava sozinho em um veículo Honda Civic que bateu de frente com uma caminhonete Ford Ranger, conduzida por Olegário Aparecido Ramalheiro, que também morreu. A esposa de Ramalheiro foi socorrida e encaminhada ao Hospital Frei Gabriel, em Frutal. Ela não corre risco de morrer. Eles são moradores de União de Minas, também município da região do Triângulo Mineiro. 

O tenente Queiroz e Olegário Aparecido Ramalheiro foram a óbito no local do acidente. 

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Frutal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) atuaram na ocorrência. 

As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

