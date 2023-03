Acidente entre carro e caminhão mata jovem em Frutal (MG)

Corpo de jovem, de 23 anos, ficou preso à ferragens do carro de passeio (foto: CBMMG)

Um jovem, de 23 anos, morreu em um acidente entre carro e caminhão na noite desse domingo (26/3), na BR-364, em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi uma batida frontal entre os veículos na altura do km 31 da rodovia. O corpo do jovem ficou preso às ferragens do carro com sinais de fratura do pescoço e poli-traumatismos.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os militares retiraram o corpo do homem de dentro do carro. O jovem foi entregue para a equipe da funerária e encaminhado para o IML de Frutal.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e auxiliaram na ocorrência.