Carro sai de estrada, capota e um passageiro morre

Um passageiro de um carro morreu e quatro ocupantes ficaram feridos, uma em estado grave, em um acidente no final da tarde desse domingo (26/3), na MG-353, próximo a Coronel Pacheco, na Zona da Mata mineira.Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um Gol de cor preta, placa GUC 9214, saiu da pista no quilômetro 66 e caiu em um riacho às margens da estrada.Os patrulheiros resgataram os feridos e chamaram o Samu, que encaminhou os feridos para o Hospital do Pronto Socorro de Juiz de Fora.O passageiro que morreu estava preso nas ferragens e os Bombeiros precisaram desencarcerar o corpo, que foi entregue a funcionários a uma funerária.