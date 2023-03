Micro-ônibus capota em Juatuba e deixa sete feridos

Um micro-ônibus capotou e caiu de uma ribanceira na manhã deste domingo (26/3), em Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista e mais seis passageiros ficaram feridos no acidente, que aconteceu no km 367 da BR-262.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas com lesões leves foram atendidas por unidades de resgate dos militares e da concessionária da pista. Duas pessoas com suspeita de fraturas e lesões leves e uma mulher que foi ejetada do ônibus, mas não apresentava sinais de lesão grave, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Juatuba.