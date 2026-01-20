Carreta tomba e interdita BR-381 na Grande BH
Motorista ficou preso às ferragens, mas foi retirado pela concessionária responsável pela via, na manhã desta terça-feira (20/1)
Uma carreta carregada de terra tombou na BR-381, na altura do KM 436, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (20/01). A pista no sentido Vitória ficou interditada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, de aproximadamente 40 anos (segundo a corporação), estava preso às ferragens e foi retirado pela concessionária Nova 381, responsável pela via.
Devido ao acidente, o trânsito passou a fluir apenas em um sentido, gerando retenção. Um guincho da concessionária está a caminho para desobstruir a pista.