Carreta tomba e interdita BR-381 na Grande BH

Uma carreta carregada de terra tombou na BR-381, na altura do KM 436, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (20/01). A pista no sentido Vitória ficou interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, de aproximadamente 40 anos (segundo a corporação), estava preso às ferragens e foi retirado pela concessionária Nova 381, responsável pela via.

Caminhão carregado de terra tombou na BR-381 nesta terça-feira (20/01) Divulgação/CBMMG

Devido ao acidente, o trânsito passou a fluir apenas em um sentido, gerando retenção. Um guincho da concessionária está a caminho para desobstruir a pista.