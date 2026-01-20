Assine
TRÂNSITO

Carreta tomba e interdita BR-381 na Grande BH

Motorista ficou preso às ferragens, mas foi retirado pela concessionária responsável pela via, na manhã desta terça-feira (20/1)

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
20/01/2026 12:58 - atualizado em 20/01/2026 12:59

Caminhão carregado de terra tombou na BR-381 nesta terça-feira (20/01)
Carreta carregada de terra tombou na BR-381 nesta terça-feira (20/01)

Uma carreta carregada de terra tombou na BR-381, na altura do KM 436, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (20/01). A pista no sentido Vitória ficou interditada. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, de aproximadamente 40 anos (segundo a corporação), estava preso às ferragens e foi retirado pela concessionária Nova 381, responsável pela via.

Caminhão carregado de terra tombou na BR-381 nesta terça-feira (20/01)
Caminhão carregado de terra tombou na BR-381 nesta terça-feira (20/01) Divulgação/CBMMG

Devido ao acidente, o trânsito passou a fluir apenas em um sentido, gerando retenção. Um guincho da concessionária está a caminho para desobstruir a pista. 

