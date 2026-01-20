Acidente entre carreta e ônibus mata motorista e deixa 17 feridos em MG
Colisão frontal ocorreu na BR-356, em distrito de Muriaé, e mobilizou Bombeiros e Samu
Um grave acidente entre uma carreta e um ônibus de excursão deixou um morto e 17 pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/1), por volta das 22h30, na BR-356, na altura do Distrito de Vermelho, em Muriaé (MG), na Zona da Mata.
O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Já o condutor da carreta sofreu ferimentos graves.
Ao chegarem à rodovia, a equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com um cenário considerado "de alta complexidade", com diversas vítimas espalhadas pela pista. Dezessete passageiros do ônibus, entre homens, mulheres e crianças, ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.
As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e por quatro unidades do Samu, incluindo uma Unidade de Suporte Avançado, sendo estabilizadas conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar e encaminhadas ao Hospital São Paulo, em Muriaé.
O corpo do motorista do ônibus foi retirado das ferragens pelos bombeiros e entregue à funerária de plantão. Os trabalhos de resgate e atendimento se estenderam até a madrugada desta terça-feira (20/1).
O ônibus saiu de Guarapari (ES) e estava indo para Ouro Branco (MG). A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente. A Polícia Militar ficou responsável pela sinalização e controle do trânsito, além da segurança dos veículos que permaneceram na pista até a liberação da rodovia e a retirada dos destroços por guinchos.