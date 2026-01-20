Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE GRAVE

Acidente entre carreta e ônibus mata motorista e deixa 17 feridos em MG

Colisão frontal ocorreu na BR-356, em distrito de Muriaé, e mobilizou Bombeiros e Samu

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/01/2026 10:03

compartilhe

SIGA
x
Ônibus saiu de Guarapari (ES) e estava indo para Ouro Branco (MG)
Ônibus saiu de Guarapari (ES) e estava indo para Ouro Branco (MG) crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um grave acidente entre uma carreta e um ônibus de excursão deixou um morto e 17 pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/1), por volta das 22h30, na BR-356, na altura do Distrito de Vermelho, em Muriaé (MG), na Zona da Mata. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Já o condutor da carreta sofreu ferimentos graves.

Ao chegarem à rodovia, a equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com um cenário considerado "de alta complexidade", com diversas vítimas espalhadas pela pista. Dezessete passageiros do ônibus, entre homens, mulheres e crianças, ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.

Leia Mais

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e por quatro unidades do Samu, incluindo uma Unidade de Suporte Avançado, sendo estabilizadas conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar e encaminhadas ao Hospital São Paulo, em Muriaé.

O corpo do motorista do ônibus foi retirado das ferragens pelos bombeiros e entregue à funerária de plantão. Os trabalhos de resgate e atendimento se estenderam até a madrugada desta terça-feira (20/1). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ônibus saiu de Guarapari (ES) e estava indo para Ouro Branco (MG). A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente. A Polícia Militar ficou responsável pela sinalização e controle do trânsito, além da segurança dos veículos que permaneceram na pista até a liberação da rodovia e a retirada dos destroços por guinchos.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito carreta corpo-de-bombeiros minas-gerais muriae onibus passageiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay