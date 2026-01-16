PRF flagra ônibus em condições irregulares em Patos de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um ônibus de viagem em condições irregulares durante uma fiscalização na BR-365, no âmbito da Operação Embarque Legal, próximo a Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Foram encontradas várias irregularidades: tacógrafo com validade vencida desde 4 de janeiro, danos estruturais no para-brisa, vidros laterais quebrados e pneus traseiros sem condições mínimas de trafegabilidade.

No caso do tacógrafo com validade vencida, segundo os patrulheiros, eles ficam impossibilitados de fiscalizar a jornada de trabalho do condutor e da velocidade praticada pelo veículo, o que é obrigatório nesse tipo de fiscalização.

Além disso, havia irregularidades com relação à documentação do motorista, que é o proprietário do ônibus. Tais irregularidades são consideradas graves, como não possuir o curso obrigatório exigido para o transporte coletivo de passageiros e estar com o exame toxicológico vencido.

Além disso, a viagem era realizada sem autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o que caracteriza a prática de transporte clandestino.

O veículo foi imediatamente recolhido ao pátio credenciado da PRF. Para não prejudicar os passageiros e garantir a continuidade do trajeto de forma adequada, a PRF coordenou o transbordo de todos na rodoviária de Patos de Minas, onde puderam seguir viagem em um transporte regularizado e seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PRF, a Operação Embarque Legal 2026 realiza fiscalizações em todo o estado para coibir o transporte irregular e garantir a integridade de quem utiliza as rodovias federais.