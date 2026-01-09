Criminosos usam sistema de pedágio Free Flow para aplicar golpes

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Com a implementação da nova tecnologia do pedágio Free Flow, sistema que dispensa o uso de cancelas, surgiu também uma nova modalidade de golpe. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a fraude visa cobrar valores inexistentes e obter dados pessoais das vítimas.

Por não ter cancelas, o sistema Free Flow utiliza câmeras e sensores para identificar os carros que passam pelo local sem que o motorista precise parar. Para pagar a tarifa, o condutor deve acessar os canais oficiais da concessionária responsável pela via dentro de 30 dias. Passado este prazo, é gerada uma multa.

Ainda de acordo com a agência, os golpes mais comuns são aplicados por meio de páginas falsas na internet, na qual o motorista é induzido a informar seus dados pessoais e do veículo. Em seguida, recebe uma cobrança inexistente a ser paga geralmente por Pix. Os golpistas também enviam boletos falsos para endereços físicos ou via e-mail.

A ANTT alerta que não há envio automático de boletos por correio ou um site único para consulta de débitos. “Cada rodovia possui sua própria plataforma de atendimento, com orientações claras sobre formas de pagamento e eventuais penalidades em caso de inadimplência”, afirma o Diretor-Geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio.

Em caso de dúvida, a agência orienta os motoristas a buscar informações nos canais institucionais da ANTT. Havendo indício de golpe, não se deve fazer o pagamento e deve-se registrar denúncia nos órgãos de defesa do consumidor e para as autoridades competentes.

Escalada dos golpes

Segundo dados da Polícia Civil, entre janeiro e outubro de 2025, Minas Gerais registrou 96.102 ocorrências de crimes cibernéticos, um aumento de 14.4% em relação ao mesmo período de 2024. Na capital, Belo Horizonte, o aumento foi ainda maior, subindo de 12.584 para 15.105, uma diferença de 20%.

O avanço dos crimes cibernéticos acompanha a digitalização dos serviços e dos meios de pagamento. Segundo o diretor-executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio), Fabro Steibel, os criminosos exploram momentos em que milhões de pessoas fazem pagamentos semelhantes.

Entre os crimes mais recorrentes está o golpe do boleto falsificado. O documento chega por e-mail, SMS ou WhatsApp e imita comunicações oficiais. “É muito difícil saber se o pagamento está indo para o governo ou não. Se o código de barras for alterado, o dinheiro vai direto para uma conta laranja”, afirma Steibel.

Dicas para evitar golpes:

Desconfie de cobranças inesperadas;

Evite links desconhecidos;

Confira o endereço do site;

Confira o nome do recebedor antes de concluir o pagamento;

Desconfie de mensagens urgentes ou ameaças de multa;

Proteja seus dados.

O que os usuários pensam sobre o Free Flow?

Em dezembro, o Estado de Minas foi até um dos pontos de pedágio Free Flow na BR-381 e conversou com condutores que passavam pelo local. Enquanto alguns consideravam uma boa alternativa às filas que se formam em praças que ainda utilizam cancelas, outros ainda enfrentam dificuldade para se adaptar ao modelo.

A BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares (MG) tem o sistema Free Flow. O pagamento pode ser feito pelo aplicativo da Nova 381 (disponível na App Store e no Google Play), pelo site da concessionária, pelas tags ou mesmo em totens distribuídos pela rodovia.

O aposentado Antônio Aleixo Fernandes relata que ainda não se acostumou com essa forma de pagar: “Prefiro pagar na hora do que ter que cadastrar… Agora mesmo eu vou passar num ponto de apoio para me ajudarem, porque não tenho muito conhecimento de tecnologia, baixar aplicativo no celular… Tenho pago nos totens”.

O caminhoneiro Wallace José Clementino usa constantemente o pedágio da Nova 381 pela transportadora em que trabalha. Como nessa situação o pagamento é feito por tag, ele não precisa fazer nenhuma ação. Mas, quando está no carro dele. Clementino relata dificuldade em lidar com o pagamento: “Você não tem um local para te dar uma informação, um atendimento presencial. Eu tenho muitas dúvidas. Eu vejo placas falando que, se não pagar o pedágio em 30 dias, vai gerar multa de R$ 195. Teria que haver mais postos de atendimento para esclarecer os usuários que não são frequentes. Muitos carros de outros estados passam aqui e ficam perdidos. Eles vão tomar multa?”.

De acordo com a Nova 381, para divulgar os novos pórticos de pedágio, foram instaladas 50 placas ao longo da rodovia, além de uma ação presencial nos estabelecimentos onde os totens estão instalados, que alcançou 40 mil pessoas. De acordo com a concessionária, entre setembro e outubro (último balanço disponível), mais de 150 mil usuários já estavam cadastrados, pelo aplicativo ou pelo site, para consulta de débitos ou pagamentos.

Com informações de Pedro Cerqueira e Fernanda Santiago*

