Cuidado com o golpe do Pix: conheça as 5 fraudes mais comuns

O Pix revolucionou a forma como os brasileiros lidam com dinheiro, mas sua popularidade também atraiu a atenção de criminosos. Com táticas cada vez mais sofisticadas de engenharia social, eles induzem as vítimas a realizar transferências que resultam em grandes prejuízos. Conhecer os golpes mais comuns e saber como agir é o primeiro passo para garantir a segurança das suas transações e proteger suas economias.

Saiba como identificar as fraudes mais comuns

1. Central de atendimento falsa

Neste golpe, o criminoso entra em contato se passando por um funcionário do seu banco. Ele alega que há um problema na sua conta ou um Pix agendado por engano e te orienta a fazer uma transferência “teste” para um suposto canal de segurança. O banco nunca solicita esse tipo de operação. Se receber uma ligação assim, desligue imediatamente e entre em contato com a instituição por meio dos seus canais oficiais.

Leia Mais

2. WhatsApp clonado

Os golpistas conseguem acesso à sua conta do WhatsApp e enviam mensagens para seus contatos pedindo dinheiro emprestado com urgência. Para evitar, ative a verificação em duas etapas no aplicativo. Caso receba um pedido de ajuda financeira de um amigo ou familiar, desconfie e confirme a solicitação por meio de uma chamada de voz ou vídeo.

3. QR Code falso

Em lojas, eventos ou sites de doação, criminosos substituem o QR Code verdadeiro por um falso, que direciona o pagamento para a conta deles. Antes de confirmar qualquer transação via QR Code, sempre verifique com atenção os dados do recebedor que aparecem na tela de confirmação do seu aplicativo. Se o nome ou CNPJ for diferente do esperado, não conclua o pagamento.

4. O “bug” do Pix

Mensagens falsas circulam em redes sociais prometendo que, devido a um “bug” no sistema, quem enviar um Pix para uma chave específica receberá o dobro do valor de volta. Isso não existe. Trata-se de uma isca para que você transfira dinheiro diretamente para a conta de um golpista. O Banco Central não possui nenhuma promoção desse tipo.

5. Comprovante de Pix agendado

Esse golpe mira principalmente quem vende produtos ou serviços. O comprador envia um comprovante de agendamento do Pix, em vez de um comprovante de pagamento efetuado. Ele retira o produto e, em seguida, cancela a transação agendada. Sempre confirme se o dinheiro realmente caiu na sua conta antes de entregar qualquer mercadoria. Não confie apenas no comprovante enviado pelo cliente.

Caiu em um golpe? Saiba o que fazer

Se você foi vítima de uma fraude, o tempo é um fator crucial. A primeira medida é entrar em contato imediatamente com seu banco para relatar o ocorrido e solicitar a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Em seguida, registre um Boletim de Ocorrência (B.O.), que pode ser feito online na maioria dos estados. Guarde todos os comprovantes, como capturas de tela das conversas e dados da transação, pois eles são essenciais para a investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.