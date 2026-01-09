Ônibus metropolitanos da Grande BH mais caros a partir desta sexta (9)
Valores das passagens estão 8,93% mais caras a partir desta sexta-feira (9/1) e passam a custar entre R$ 6,10 e R$ 62,45
compartilheSIGA
Entraram em vigor nesta sexta-feira (9/01) as tarifas dos ônibus metropolitanos da Grande Belo Horizonte. O reajuste foi de 8,93% mais caras, com passagens entre R$ 6,10 e R$ 62,45, a depender da linha. O índice foi anunciado no dia 30 de dezembro no Diário Oficial de Minas Gerais (DOE).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme o documento, assinado pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros de Souza, o aumento tarifário segue as diretrizes dos contratos de concessão do serviço.
Leia Mais
A tarifa de menor valor é a da linha 3651, Brasília/Terminal Sarzedo, que agora custa R$ 6,10. A mais cara é a da linha 3732, que liga Belo Horizonte ao Instituto Cultural Inhotim, R$ 62,45.
O último reajuste, em janeiro deste ano, foi de 6,49%.
Novos valores e linhas
R$ 6,10
Linhas 3651, 3661, 3681, 3691, 3711, 3712, 3713, 3714, 3741, 3781, 3950, 3954, 3955, 3975, 3980, 3981, 3985, 5480, 5500, 5515, 5640, 5645, 5646, 5650, 5655, 5705, 5980, 5981, 5983 e 5987
R$ 7,20
Linhas 3356, 3370, 3390, 3450, 3455, 3460, 3465, 3480, 3500, 3505, 3510, 3520, 3525, 3540, 4025, 4395, 4415, 4420, 5287, 5288, 5376, 5377, 5380, 5455, 5456, 5457, 5465, 5470, 5475, 5505 e 8400
R$ 7,30
Linhas 3721 e 3722
R$ 7,90
Inclui linhas como a 1000, 1210, 1300, 1730, 2140, 2590, 3834, 4310, 5031, 7100, 7950, entre outras
R$ 8,45
Inclui linhas como 316R, 1260, 2110, 2460, 2800, 3236, 4610, 5045 e 5460
R$ 8,50
Linhas 1120, 2290, 2310, 2330, 2350, 2360, 2380, 2381, 2390, 2391, 2410, 2420, 3911, 4600, 4655, 4675, 4676, 4677, 4680, 4685 e 4687
R$ 8,80
Linhas 4988, 4991, 4993, 4997, 4998 e 4999
R$ 8,95
Abrange um grande volume de linhas, dentre elas: 400C, 412H, 500C, 1111, 1600, 2200, 4240, 5119, 6110, 7130 e 7900
R$ 9,65
Linhas como 3110, 3200, 5130, 5600, 5800, 6350 e 6991
R$ 10,40
Linhas como 300C, 306R, 833R, 1660, 2550, 3827, 4100 e 7400
R$ 11,25
Linhas como 3180, 3900, 5110, 6140, 6200, 6300, 6400, 6720 e 6820
R$ 11,75
Linhas como 3125, 3165, 3280, 3303, 3850 e 6993
R$ 12,30
Linhas 3838, 3841, 3842, 4125, 4450, 6583 e 6587
R$ 13,35
Linhas 3831 e 5889
R$ 13,50
Linha 5359
R$ 13,60
Linha 3187
R$ 13,95
Linhas como 3212, 3328, 3338 e 3851
R$ 14,20
Linhas 310C e 3310
R$ 14,40
Inclui linhas como 5298, 5979, 6571, 6981 e 6999
R$ 15,35
Linhas 5297 e 5982
R$ 16,60
Linhas como 3782, 3937, 3953, 4810 e 5887
R$ 17,65
Linha 5782
R$ 18,15
Linhas 3332, 3333, 3334, 3336, 3337, 3793, 5793, 6588 e 6983
R$ 18,30
Linha 3216
R$ 21,70
Linhas como 3335, 3802, 4800, 5282 e 5992
R$ 22,75
Linhas 5250 e 5270
R$ 23,15
Linhas 3956, 3959, 3961, 4882, 4887 e 5988
R$ 24,60
Linha 5583
R$ 24,85
Linha 4879
R$ 28,70
Linhas 4126, 5241, 5242 e 5291
R$ 29,25
Linhas 4442 e 5582
R$ 29,85
Linha 5986
R$ 30,50
Linha 5358
R$ 32,90
Linhas 3992 e 5783
R$ 37,05
Linhas 5356, 5784 e 5785
R$ 49,50
Linhas 5240 e 5260
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
R$ 62,45
Linha 3732