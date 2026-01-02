Tarifa de ônibus em BH: como o novo valor impacta seu orçamento

O bolso do belo-horizontino que depende do transporte público vai sentir uma nova pressão a partir desta sexta-feira (2/1). A prefeitura confirmou o reajuste na tarifa dos ônibus, que passará dos atuais R$ 5,75 para R$ 6,25, um aumento de 8,7%. A mudança impacta diretamente o orçamento mensal de milhares de passageiros que utilizam o sistema para se locomover pela capital mineira.

Na prática, o novo valor representa um aumento significativo nos gastos diários. Para um trabalhador que utiliza duas passagens por dia em 22 dias úteis, o custo mensal com transporte subirá de R$ 253 para R$ 275. Ao final de um ano, a diferença representa uma despesa adicional de R$ 264.

Leia Mais

A tarifa das linhas diametrais, semi-expressas, radiais, perimetrais e troncais foi subiu 8,7%. Já as linhas circulares e alimentadoras passaram de R$ 5,50 para R$ 6,00, alta de 9,1%. Os dois índices superam o dobro da inflação no acumulado dos últimos 12 meses (novembro de 2024 a novembro de 2025) que foi de 4,46% no cálculo do Índice de preços ao consumidor (IPCA) pelo Banco Central.

O reajuste foi justificado pela PBH diante da necessidade de reequilibrar as contas do sistema. A administração municipal aponta que sem o subsídio aportado pela prefeitura, o valor da passagem chegaria a R$ 10,30. Políticas como a gratuidade para moradores de vilas e favelas e a "catraca livre" aos domingos e feriados serão mantidas.

Com o aumento programado, o planejamento financeiro se torna um aliado fundamental para evitar que o orçamento familiar fique comprometido. Adaptar-se com antecedência pode diminuir o impacto da nova tarifa nas contas do início do ano.

Como se preparar para a nova tarifa

A organização financeira é a ferramenta mais eficaz para absorver essa nova despesa sem grandes sustos. Adotar algumas estratégias simples pode fazer uma grande diferença no fim do mês. Veja algumas dicas práticas:

Mapeie seus gastos: o primeiro passo é saber exatamente para onde seu dinheiro vai. Use um aplicativo ou um caderno para anotar todas as suas despesas por um mês. A clareza sobre os gastos ajuda a identificar onde é possível fazer cortes para acomodar o novo custo do transporte.

Otimize o uso do Cartão BHBUS: verifique se você está aproveitando todos os benefícios da integração. Planejar os deslocamentos para utilizar uma segunda linha dentro do período de tempo permitido pode evitar o pagamento de uma passagem inteira e gerar economia.

Explore trajetos alternativos: utilize aplicativos de mobilidade para checar se existem rotas mais curtas ou que exijam menos ônibus. Às vezes, uma caminhada curta para um ponto de ônibus diferente pode resultar em um trajeto com uma única linha, eliminando a necessidade de uma baldeação paga.

Converse com a empresa: certifique-se de que o seu vale-transporte será atualizado corretamente com o novo valor. Caso sua função permita, converse com seu gestor sobre a possibilidade de adotar um ou dois dias de trabalho remoto por semana, o que representaria uma economia direta com passagens.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria