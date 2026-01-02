Assine
AUMENTO NA TARIFA

BH: passagem de ônibus já está mais cara nesta sexta-feira (2)

Tarifa sobe R$ 0,50 e passa a custar R$ 6,25 na capital mineira; passageiros demonstram insatisfação com o reajuste

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/01/2026 07:21 - atualizado em 02/01/2026 07:22

Desde 14 de novembro, as catracas são liberadas em todos os ônibus municipais de Belo Horizonte
Tarifa de ônibus em BH sobe nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A passagem de ônibus em Belo Horizonte ficou mais cara a partir desta sexta-feira (2/1). O valor da tarifa passou de R$ 5,75 para R$ 6,25, um aumento de R$ 0,50 por viagem.

O reajuste estava previsto para entrar em vigor à zero hora do dia 1º de janeiro de 2026, conforme portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte no Diário Oficial do Município (DOM), na terça-feira (30/12). No entanto, como o primeiro dia do ano é feriado, a gratuidade foi mantida. A cobrança do valor reajustado passou a valer apenas a partir de hoje.

O Estado de Minas foi às ruas no dia da publicação da portaria para ouvir passageiros sobre o aumento das tarifas do transporte coletivo municipal de BH, e eles se demonstraram insatisfeitos com a cobrança. “É injusto. A gente não tem condições de pagar isso. Nosso salário não acompanha esse aumento”, reclamou Maria de Fátima Braga, de 59 anos, que usa as linhas 30, 6400 e 9209 para trabalhar como babá.

Aumento na tarifa

O reajuste, a tarifa das linhas diametrais, semi-expressas, radiais, perimetrais e troncais foi de 8,7%, subindo. Já as linhas circulares e alimentadoras passaram de R$ 5,50 para R$ 6,00, alta de 9,1%. Os dois índices superam o dobro da inflação no acumulado dos últimos 12 meses (novembro de 2024 a novembro de 2025) que foi de 4,46% no cálculo do Índice de preços ao consumidor (IPCA) pelo Banco Central.

Para quem utiliza apenas uma linha do transporte público diariamente, o acréscimo chega a R$ 1 por dia, considerando ida e volta, o que pode pesar no orçamento ao longo do mês para passageiros que pagam a tarifa integral.

De acordo com a portaria municipal, os novos valores se aplicam tanto ao serviço público de transporte coletivo convencional quanto ao transporte coletivo suplementar. A Prefeitura de Belo Horizonte informou ainda que segue mantida a gratuidade das passagens aos domingos e feriados.

