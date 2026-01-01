Mesmo com reajuste, ônibus em BH estão de graça no primeiro dia do ano

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os moradores de Belo Horizonte que precisarem usar o transporte público por ônibus nesta quinta-feira (1º/1) não vão pagar passagem. Apesar de o reajuste da tarifa começar a valer a partir do primeiro dia do ano na capital mineira, por ser feriado as catracas estão liberadas. No entanto, já nas primeiras horas desta sexta-feira (2/1) o valor passa para R$ 6,25 - para as linhas convencionais - e R$ 6 para os circulares e linhas alimentadoras.

No início de dezembro o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou que a capital terá tarifa zero durante domingos e feriados. O anúncio aconteceu dois meses depois que vereadores da Câmara Municipal de BH votaram em maioria para derrubar o Projeto de Lei 60/2025, que previa a gratuidade integral em todas as linhas de ônibus da cidade.

Com o programa “Catraca Livre” a administração municipal estima que cerca de 190 mil passageiros utilizem o sistema aos domingos, com um custo anual aproximado de R$ 40 milhões aos cofres públicos. Questionada pelo Estado de Minas, a prefeitura esclareceu que a medida será custeada por meio de remuneração complementar às concessionárias.

Como ficou a passagem em BH?

O reajuste da tarifa dos ônibus em Belo Horizonte não agradou os moradores que precisam do transporte para se locomover diariamente pela cidade. Com a mudança, a passagem das linhas diametrais, semi-expressas, radiais, perimetrais e troncais passa de R$ 5,75 para R$ 6,25, aumento de 8,7%. Já as linhas circulares e alimentadoras terão aumento de R$ 5,50 para R$ 6, ou 9,1%.

Na última terça-feira (30/12), logo após o anúncio do reajuste ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) a reportagem do Estado de Minas foi às ruas para ouvir passageiros sobre a mudança. Entre os ouvidos, todos afirmaram que a alteração de quase 9% é injusta e, apesar de acontecer todo ano, não faz jus à qualidade do serviço ofertado pelas empresas de ônibus.

Maria de Fátima Braga, de 59 anos, utiliza as linhas 30, 6400 e 9209 para trabalhar como babá. Sem receber vale-transporte, ela paga as passagens do próprio bolso e critica o reajuste. “É injusto. A gente não tem condições de pagar isso. Nosso salário não acompanha esse aumento”, reclama.

Já a agente de serviços gerais Elizabete Pereira dos Santos, usuária da linha 4107 (Alto Caiçara/Serra), concorda apenas parcialmente com o aumento. “Tudo aumenta, então até entendo o reajuste. O problema é que os ônibus continuam lotados e castigando a gente”, avalia.

Como usar a gratuidade dos ônibus de BH aos domingos e feriados?

A tarifa zero vale para todas as linhas convencionais e suplementares. Para utilizar o benefício, o passageiro pode passar o cartão BHBus normalmente na catraca, sem que o valor seja descontado, ou solicitar a liberação diretamente ao motorista, caso não possua o cartão. Treze linhas do sistema de Vilas e Favelas já são totalmente gratuitas, assim como as linhas alimentadoras 202, 204, 401 e 402.



