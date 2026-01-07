PM de Minas lança registro remoto de ocorrências; entenda como funciona

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disponibilizou a possibilidade de registrar de forma remota as ocorrências classificadas como ‘não emergenciais’ e que, consequentemente, não demandam a imediata presença policial.

Segundo explica o governo de Minas em comunicado emitido nesta terça-feira (7/1), o cidadão pode acionar o novo serviço, intitulado Meu BO PM, ligando para 190 ou efetuando o registro na plataforma Emergência MG, também disponível no MG App.

Após esse primeiro cadastro, um policial militar fará contato com o solicitante por telefone a fim de levantar todos os dados necessários para o registro do boletim de ocorrência.

Depois de terminar o cadastro das informações, o policial enviará o documento em formato PDF para o solicitante, via e-mail ou WhatsApp.

Tipos de ocorrências atendidas pelo serviço Meu BO PM:

Furto consumado sem flagrante (inclusive o furto de placas de veículos ou o furto do veículo);

Extravio de documentos e objetos;

Danos ao patrimônio;

Desacordo comercial e litígios civis sem ameaça ou violência;

Estelionato;

Ameaça;