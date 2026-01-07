Assine
overlay
Início Gerais
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

PM de Minas lança registro remoto de ocorrências; entenda como funciona

Ameaça, estelionato, acidentes de trânsito sem vítima e furto consumado sem flagrante estão entre as ocorrências elegíveis para atendimento remoto pela polícia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/01/2026 19:24

compartilhe

SIGA
x
O homem foi socorrido pela Polícia Militar ao hospital, mas ele morreu durante atendimento
Polícia Militar disponibilizou a possibilidade de registrar de forma remota as ocorrências classificadas com ‘não emergenciais’ crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disponibilizou a possibilidade de registrar de forma remota as ocorrências classificadas como ‘não emergenciais’ e que, consequentemente, não demandam a imediata presença policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo explica o governo de Minas em comunicado emitido nesta terça-feira (7/1), o cidadão pode acionar o novo serviço, intitulado Meu BO PM, ligando para 190 ou efetuando o registro na plataforma Emergência MG, também disponível no MG App.

Leia Mais

Após esse primeiro cadastro, um policial militar fará contato com o solicitante por telefone a fim de levantar todos os dados necessários para o registro do boletim de ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de terminar o cadastro das informações, o policial enviará o documento em formato PDF para o solicitante, via e-mail ou WhatsApp.

Tipos de ocorrências atendidas pelo serviço Meu BO PM:

  • Furto consumado sem flagrante (inclusive o furto de placas de veículos ou o furto do veículo);
  • Extravio de documentos e objetos;
  • Danos ao patrimônio;
  • Desacordo comercial e litígios civis sem ameaça ou violência;
  • Estelionato;
  • Ameaça;
  • Acidentes de trânsito sem vítima (envolvendo até três veículos).

Tópicos relacionados:

minas-gerais ocorrencias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay