PM de Minas lança registro remoto de ocorrências; entenda como funciona
Ameaça, estelionato, acidentes de trânsito sem vítima e furto consumado sem flagrante estão entre as ocorrências elegíveis para atendimento remoto pela polícia
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disponibilizou a possibilidade de registrar de forma remota as ocorrências classificadas como ‘não emergenciais’ e que, consequentemente, não demandam a imediata presença policial.
Segundo explica o governo de Minas em comunicado emitido nesta terça-feira (7/1), o cidadão pode acionar o novo serviço, intitulado Meu BO PM, ligando para 190 ou efetuando o registro na plataforma Emergência MG, também disponível no MG App.
Após esse primeiro cadastro, um policial militar fará contato com o solicitante por telefone a fim de levantar todos os dados necessários para o registro do boletim de ocorrência.
Depois de terminar o cadastro das informações, o policial enviará o documento em formato PDF para o solicitante, via e-mail ou WhatsApp.
Tipos de ocorrências atendidas pelo serviço Meu BO PM:
- Furto consumado sem flagrante (inclusive o furto de placas de veículos ou o furto do veículo);
- Extravio de documentos e objetos;
- Danos ao patrimônio;
- Desacordo comercial e litígios civis sem ameaça ou violência;
- Estelionato;
- Ameaça;
- Acidentes de trânsito sem vítima (envolvendo até três veículos).