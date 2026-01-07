Assine
AQUAPLANAGEM

Um morre e três ficam feridos em acidente na MG-190; câmera mostra acidente

Imagens da câmera de monitoramento instalada em um caminhão flagraram o momento da colisão; chovia no trecho da MG-190, em Nova Ponte

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
07/01/2026 18:10

Um morre e três ficam feridos em acidente na MG-190; câmera mostra acidente crédito: Divulgação/PMMG

Um motorista de 43 anos morreu em um grave acidente registrado no início da tarde desta terça-feira (6/1), no quilômetro 92 da MG-190, no sentido Nova Ponte. Três pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 7 anos.

A informação foi confirmada pela concessionária EPR Triângulo, responsável pela administração da rodovia.

Imagens da câmera de monitoramento instalada em um caminhão flagraram o momento da colisão. No registro, é possível ver que chovia no trecho quando o carro perdeu o controle e bateu de frente com o veículo de carga. Logo atrás do caminhão seguia um ônibus, que por pouco não se envolveu no acidente. Outro veículo que trafegava no sentido contrário também conseguiu desviar segundos após a batida.


A principal suspeita, segundo a concessionária, é de que o motorista do automóvel tenha aquaplanado na pista. Tanto a vítima fatal, quanto os feridos estavam no veículo de passeio e foram encaminhadas para unidades médicas da região.

Para o atendimento da ocorrência e o resgate das vítimas, a MG-190 precisou ser parcialmente interditada.

aquaplanagem

