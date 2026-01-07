Mulher é executada na guerra do tráfico do Morro das Pedras

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, identificada como Simara, usando tornozeleira eletrônica, e que seria integrante do Comando Vermelho (CV), foi assassinada, na manhã desta quarta-feira (07/01), a tiros, na Vila Antena, que integra o complexo do Morro das Pedras, na zona noroeste de Belo Horizonte. O crime é apontado como parte da guerra de facções de Belo Horizonte.

O assassinato ocorreu na rua Cachoeira de Minas. Uma mulher, que passava pelo local, acionou a Polícia Militar, que encontrou a mulher caída, e, em volta do corpo, uma poça de sangue.

Ao lado do corpo havia cerca de 20 cápsulas de revólver. Além disso, ela estava caída em cima de diversas sacolas de lixo.

Simara tinha sido presa em 20 de dezembro, por posse de drogas, de um fuzil e de um rádio comunicador. Depois de passar o Natal na cadeia, acabou sendo liberada com o uso de tornozeleira eletrônica.

Investigações

A morte de Simara é mais um capítulo da guerra das facções, na disputa por pontos de drogas em Belo Horizonte. Ela era ligada ao comando vermelho, que domina o Morro das Pedras.

Ela era considerada “linha de frente”, por isso havia interesse em sua execução. Os executores, segundo a linha de investigação da Polícia Civil, seriam uma facção rival, mais especificamente, o Terceiro Comando Puro (TCP), que foi expulso do Morro das Pedras, há pouco tempo.

Segundo uma fonte da Polícia Civil, a suspeita é que o TCP tenha enviado um matador a Belo Horizonte, de outro estado, para executar Simara, o que dificultaria a identificação do autor do crime.

Ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

